B2B Digital Masters Convention 2021 – Jetzt dabei sein!

Spätestens seit der letzten B2B DMC wissen wir: »Digital ist Normal«. Folglich sehen Kunden nutzerfreundliche Digitalprozesse als Selbstverständlichkeit an. Hierbei geraten Business-Kunden meist aus dem Fokus. Dabei sollten auch B2B- Unternehmen ihren Kunden ansprechende digitale Nutzererfahrungen bieten, um diese nachhaltig zu überzeugen. Insbesondere Groß- und Geschäftskunden sehnen sich nach reibungslosen Prozessen und exzellentem Service.

Die Umsetzung erfolgreicher digitaler Lösungen im B2B-Business erfordert hierzu den Einsatz intelligenter Systeme und die richtige Strategie.

B2B Digital Masters Convention – »Digital People. Digital Business.«

Die B2B Digital Masters Convention bringt am 9. & 10. November 2021 bereits zum dritten Mal B2B-Großhändler, -Hersteller und -Marken zusammen, die zeigen, wie man es schafft, seiner Zielgruppe in Zukunft nicht nur Produkte, sondern echte Lösungen zu bieten. Unter dem Motto »Digital People. Digital Business.« zeigen Digitalexperten, welche Chancen und Risiken die Digitalisierung des Kerngeschäftes birgt und wie daraus auch neue Geschäftsmodelle entstehen können.

In den Masterclasses am Nachmittag besteht die Möglichkeit, tiefer in verschiedene Themen einzusteigen, neue Technologien kennenzulernen und individuelle Fragestellungen zu thematisieren.

Auch in diesem Jahr findet die Konferenz online statt. Wie gut das funktioniert, haben wir bereits im letzten Jahr bewiesen:

B2B Digital Masters Convention – Diese Speaker sind dabei!

Das auch der B2B-Sektor viel Raum für die Umsetzung kreativer digitaler Projekte bietet, zeigen euch die Best Practices, unserer Speaker.

Mit dabei sind unter anderem:

Kristin Fleer-Follner [Kommunikationsmanagerin | MEVACO GmbH]

[Kommunikationsmanagerin | MEVACO GmbH] Julia Kuhnert [Projektmanagerin Digitaler Vertrieb | Pöppelmann GmbH]

[Projektmanagerin Digitaler Vertrieb | Pöppelmann GmbH] Bernd Baldauf [Head of Global eBusiness | Krones AG]

[Head of Global eBusiness | Krones AG] Claudia Jung [Head of Digital EcoSystem | Heidelberger Druckmaschinen AG]

[Head of Digital EcoSystem | Heidelberger Druckmaschinen AG] Max Meister [CEO | Ludwig Meister GmbH & Co. KG]

[CEO | Ludwig Meister GmbH & Co. KG] Wolfgang Hahnenberg [Chief Digital Officer | Zeppelin Rental GmbH & Co. KG]

[Chief Digital Officer | Zeppelin Rental GmbH & Co. KG] Johannes Keller [Co-Founder & CTO | bex technologies GmbH]

Meldet euch jetzt kostenfrei für die B2BDMC am 09. & 10 November an.