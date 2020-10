B2B Digital Masters Convention – Jetzt noch kostenfreie Tickets sichern! [Last Call]

Dass 2020 Vieles anders ist, damit haben wir uns abgefunden. Das Digitale ist spätestens jetzt für die meisten zur Normalität geworden – egal ob es um Vertriebs- und Serviceprozesse, die Art, wie wir arbeiten oder Bildung und Events geht. Und getreu dem Motto »Digital is Normal« findet auch die B2B Digital Masters Convention in diesem Jahr online statt.

Am 10. und 11. November präsentieren Warenausgang.com und Handelskraft.de zwei Konferenztage vollgepackt mit praxisorientierten Vorträgen, spannenden Panel-Talks und abwechslungsreichen Live-Webinaren. Auf der B2B DMC kommen die Macher des Digital Business und Technologie-Experten zusammen, um euch einen Rundumblick der Möglichkeiten des B2B Digital Business zu geben.

B2B Digital Masters Convention am Vormittag: Strategien und Best Practices

Ob Onlineshop, Corporate Start-up oder Marktplatz – so unterschiedlich wie die Geschäftsmodelle von Händlern und Herstellern im B2B sind auch die Möglichkeiten der Umsetzung digitaler Strategien. Am Vormittag der B2B DMC geben Hersteller, Händler und Vorreiter des B2B E-Commerce Einblicke in erprobte Strategien verschiedener Branchen, wie beispielsweise Industrie, Handwerk oder Elektronik.

Diese Vorträge erwarten euch:

B2B Digital Masters Convention: Paneldiskussionen zum Erfahrungsaustausch

In zwei Paneldiskussionen geben wir außerdem besonders spannenden Themen Raum: Datengetriebenen Geschäftsentscheidungen und digitalen Vertriebs- und Servicemodellen. Dazu kommen Vertreter verschiedener Unternehmen, wie Bosch, Kühne+Nagel, WIESEMANN 1893, MEVACO GmbH oder MyAgrar, auf einer virtuellen Bühne zusammen, um Erfahrungen auszutauschen. Wir sprechen mit den Teilnehmern über den Status quo ihres Unternehmens und ihre Vision für die Zukunft.

Diese Panels und Diskutierenden erwarten euch:

Individuell und kundenzentriert – Digitale Servicemodelle und der Vertrieb von heute

Levke Callsen (MyAgrar), Christian Mertens (Mevaco), Nico Saborowski (dotSource) Data-driven Business – Der Weg zu datengetriebenen Entscheidungen

Dr. Sabrina Jones (Bosch), Manuel Siskowski (WIESEMANN 1863), Martin Szugat (Datentreiber GmbH), Andreas Kleine (Kühne+Nagel)

B2B Digital Masters Convention am Nachmittag: Live-Webinare von Technologie-Experten

Nachmittagstief nach der Lunchpause? Fehlanzeige! Denn ab 13 Uhr habt ihr die Möglichkeit aus jeweils zwei parallelen Live-Webinaren zu wählen. Die Vortragenden sind Technologie-Experten aus den Bereichen E-Commerce, Content Management, MDM und PIM.

Eine Auswahl der Live-Webinare:

Master Your Data Management: Mit MDM zu einer sauberen Datenstruktur und effizienten Unternehmensprozessen

Sven Bullmann (Stibo Systems) Näher am Kunden – Digitale Vertriebskanäle für den Mittelstand

Sebastian Stang (Magnolia) Wie Cornelsen die Customer Experience mit PIM perfektioniert

Sven Munk (Contentserv) & Martin Mägdefessel (dotSource) Organization-wide Customer Experience for B2B

Mark Demeny & Kristin Brown (Contentful)



B2B Digital Masters Convention 2020 – Jetzt kostenfrei anmelden!

Am 10. & 11. November erwarten euch zwei Konferenztage vollgepackt mit praxisnahen Vorträgen, Erfahrungsaustausch in Panel-Talks und technologiegetriebenen Live-Webinaren.

