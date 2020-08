»B2B-Plattform-Business: Wie man als Händlerverbund von verteiltem Know-how profitiert und mehr Kunden erreicht« [Webinar]

»Digital is normal«, möchte man meinen. Doch es gibt immer noch Unternehmen, die sich der Digitalisierung gegenüber verschließen. Die Gründe dafür können verschiedene sein: Unwissen, Angst vor Veränderungen oder auch Sorge über zu hohe Kosten. Doch durch einen Zusammenschluss mehrerer Unternehmen, ist es möglich, gemeinsam ein erfolgreiches E-Business zu führen und die Reichweite jedes einzelnen zu erhöhen.



Wie es auch kleinen Unternehmen gelingt, Erfolg im E-Commerce zu haben, erfahrt ihr im Webinar »B2B-Plattform-Business: Wie man als Händlerverbund von verteiltem Know-how profitiert und mehr Kunden erreicht« mit Mirco Gatz, Software Engineer bei dotSource. Außerdem hat er Victoria Kühn, Partner Business Development Manager von commercetools und Manuel Szmula, E-Business-Specialist von tim tools-in-motion, zu Gast.

Meldet euch jetzt kostenfrei für das Webinar am 08.09.2020 an!

B2B-Plattform-Business: Projekt-Insights eines Werkzeughändlers

Gemeinsam erläutern die Experten am Beispiel von PRECITOOL, was durch einen Händlerverbund möglich wird. Außerdem erwartet euch:

wie sich die Interessen von vielen Gesellschaftern trotz verschiedener ERP-Systeme, Strategien und Fremd-Dienste (Werkzeuglogistik, OCI etc.) auf einer Plattform umsetzen und vereinen lassen,

welche Vorteile die eingesetzte commercetools-Software gerade bei einer komplexen Multimandanten-Architektur bietet,

wie trotz aller Ansprüche und Softwarelösungen die Stärke der Gemeinschaft erhalten werden konnte,

welche Vorteile die beteiligten Partner aus der gemeinsamen B2B-eCommerce-Plattform ziehen.

Im Webinar geben wir euch exklusive Einblicke in ein Kundenprojekt und zeigen, wie die erfolgreiche Zusammenarbeit in einem Händlerverbund aussehen kann. Außerdem erfahrt ihr, wie man so die Sichtbarkeit aller beteiligten Partnerunternehmen erhöht.

