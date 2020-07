B2B-Shop als MVP: PERI öffnet mit 3D-Konfigurator Türen für neue Märkte und Kunden [Einblick der Woche]

Neue Märkte und Kundengruppen erschließen? Definitiv ein aufwändiges Vorhaben, das nicht nur viele Ressourcen benötigt, sondern oft auch mit einem erheblichen unternehmerischen Risiko behaftet ist. Grundvoraussetzung, um diese Ziele zu erreichen und langfristig davon zu profitieren, ist vor allem eine fundierte Datenbasis. Die Success Story von PERI, einem internationalen Hersteller und Anbieter von Schalungs- und Gerüstsystemen, zeigt, wie der Schritt in neue Märkte mittels digitaler Plattform gelingen kann.

B2B-Commerce: agil und erfolgreich

Bereits seit mehr als 50 Jahren steht PERI für Innovationen im Bereich Gerüstbau- und Schalungstechnik. PERI-Produkte sind überall auf der Welt bei großen Architektur- und Ingenieursvorhaben gefragt. Das süddeutsche Familienunternehmen mit Sitz in Ulm hat etwa 70 verschiedene Ländergesellschaften und weltweit fast 10.000 Mitarbeiter.

Im Frühjahr 2019 wandte sich PERI mit einer Herausforderung an dotSource, deren Ergebnis wir in der Success Story und in Revue passieren lassen: Neben dem Erfolg im Großkunden- und Großprojektgeschäft möchte PERI seine innovativen Produkte zukünftig auch kleineren Bauunternehmen mit bis zu 20 Mitarbeitern zur Verfügung stellen – mithilfe einer B2B-E-Commerce-Plattform.

Aber seht selbst, wie der neue B2B-Webauftritt in ausgewählten Ländern mithilfe eines 3D-Konfigurators, dem MVP-Ansatz und einer agilen Projektkultur zum Erfolg wurde!

B2B-Service-Upgrade mit 3D-Konfigurator und MVP-Ansatz

B2B-Commerce data-driven

Mit dem MVP entwickelte dotSource für PERI in Rekordzeit eine digitale Lösung für eine neue Zielgruppe. Dank dieses agilen Ansatzes geht der Gerüsthersteller ein überschaubares unternehmerisches Risiko ein und sammelt zudem wertvolle Daten, die zeigen, ob sich Idee und Innovation lohnen.

Mehr Details zum Projekt findet ihr in der aktuellen PERI Success Story.