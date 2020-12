Handelskraft Lesetipps des Jahres [5 Lesetipps]

Aufgrund der aktuellen Situation blala… Corona-bedingt blabla… 2020 war ein Jahr, welches blabla…

Ja, wir wissen es. Aber das Jahr hatte auch ein paar gute Seiten. Beispielsweise unsere allseits beliebten Handelskraft Lesetipps. Die Top 5 der bestbewerteten Lesetipps des Jahres sind hier, heute, live und in Farbe nochmal für euch aufgeführt. Viel Spaß beim Schmökern!

Anspruchsvoll, unselbstständig, ethisch – als erste Generation, die ganz im öffentlichen Scheinwerferlicht des Internets aufwuchs, sind Millennials wohl die am kritischsten betrachtete Generation jemals. Doch nun, kaum, dass Marken diese Gruppe endlich verstehen lernen, betreten schon ihre Nachfolger die Konsumlandschaft: Generation Z.

Für (Online-)Händler stellen sich nun wieder verschiedene Fragen: Wie kauft die Generation Z am liebsten ein? Welche Bezahlvorgänge präferiert sie? Und wie hat sich dies während der aktuellen Situation in 2020 geändert?

Wie wird unsere Arbeitswelt nach Corona aussehen? Das ist aktuell eine der wichtigen Fragen, die sich viele bereits jetzt – auch wenn das Virus noch lange nicht bekämpft ist – stellen. Vieles dreht sich in der medialen Diskussion um das Arbeiten im Homeoffice sowie um den »erzwungenen« Digitalisierungsschub für viele Unternehmen. Aber das ist längst nicht das Ende der Fahnenstange.

Die Gelegenheit zur Veränderung unserer Arbeitsgewohnheiten sowie ganzer Unternehmensorganisationen ist so günstig wie noch nie. Es ist darum jetzt noch mehr an der Zeit, dass wir uns vor dem Hintergrund von New Work damit auseinandersetzen, was modernes Arbeiten in der neuen Arbeitswelt eigentlich auszeichnet, wo wir stehen und was uns letztlich glücklich und erfolgreich macht.

Eine zeitgemäße, nutzerfreundliche Customer-Experience sollte keine Frage der Branche sein, egal ob es am Ende um den Kauf eines Produktes geht, die potenzielle Erstellung eines Angebots oder die Anbahnung einer Geschäftsbeziehung. Ob Sales, Service oder Einkauf – die verschiedenen Nutzergruppen im B2B wünschen sich hochwertig aufgearbeitete Inhalte.

Dass es heute schon längst nicht mehr ausreicht, nur eine Unternehmenswebsite zu haben, sondern dass sie auch gepflegt und für Suchmaschinen optimiert werden muss, ist inzwischen den meisten klar. Wer sich noch ganz am Anfang seiner SEO-Arbeit befindet, steht oft vor der Entscheidung, ob sich eine Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern eignet oder man die Extra-Meile geht und sich einen festangestellten SEO-Manager ins Boot holt.

Im Kontakt mit einem Chatbot gehören deutsche Kunden zu den unfreundlichsten Kunden: Sie sind oft mit gewissen Antworten unzufrieden und beleidigen häufig die Bots. Beliebt sind die neuen Kommunikationskanäle allerdings bei Themen, die den Kunden zu peinlich sind, um sie einem Menschen zu stellen.

Nichtsdestotrotz haben sich Chatbots zu effektiven Business-Werkzeugen in der Krisenzeit etabliert und einige Unternehmen haben gezeigt, wie Messenger-Chatbots auch über die Krise hinaus zur wirksamen Kundenkommunikation beitragen können.