»Big Picture statt Tellerrand – Die PIM-Einführung als Teil eines Multi-Stream-Projektes« [Webinar]

PIMp your horizon! Auch in Zeiten, in denen digital schon längst normal und zum Must-have geworden ist, bieten viele Unternehmen erst ein durchschnittliches Digitalerlebnis. Um weiter am Markt zu bestehen, müssen sie sich und ihre digitalen Kompetenzen ständig weiterentwickeln und einen Blick über den Tellerrand wagen. Die Einführung eines PIM-Systems ist dafür möglicherweise der Anfang. Anpassungen am Shop, an den Schnittstellen, im Digital-Marketing oder auch im Content-Management müssen innerhalb eines Unternehmens überblickt und erfolgreich gemanaged werden. Wie das gelingt, erfahrt ihr im kommenden Webinar:



Big Picture statt Tellerrand – Weitsicht ist gefragt

Wohin soll die Reise gehen? Um digital am Ball zu bleiben, sollten zuerst die Ziele definiert werden. Und im Zuge dessen ergeben sich auch die Fragen nach der Strategie, den Systemen, der Umsetzung sowie der Schulung und Motivation der Mitarbeiter in Bezug auf die Neuerungen. Für eine Weiterentwicklung im Unternehmen – sei es auf Technologieebene, im Hinblick auf Trends oder seitens der Nutzererwartungen: Digitalisierung ist ein Prozess, für den Umstrukturierung auf mehreren Ebenen notwendig ist.

Mit diesen Herausforderungen wird der Chief Technical Officer (CTO) eines Unternehmens, unter anderem, konfrontiert. Er kümmert sich um die Realisierung, muss vermitteln, steuern und dabei den Überblick behalten. Den Überblick mit Blick über den Tellerrand hinaus. Denn nicht nur die Anpassung an aktuelle Trends ist erfolgversprechend, sondern auch das Interesse an Innovation.

Wie einem CTO das mit einem Multi-Stream-Projekt gelingt, erfahrt ihr am 24. November im Webinar »Big Picture statt Tellerrand – Die PIM-Einführung als Teil eines Multi-Stream-Projektes« von Sabrina Ley, PIM/MDM Consultant bei dotSource.

Unsere PIM- und MDM Expertin berichtet euch im Webinar:

welche Vorteile sich durch ein Multi-Stream-Projekt ergeben

wie ihr euch damit ganzheitlich und erfolgreich abhebt und weiterentwickelt

wie ihr mit einem Multi-Stream-Projekt die Grenzen eines Digitalisierungsprojekts überwindet

welche wichtige Rolle der CTO in einem Digitalisierungsprojekt einnimmt

Wie die PIM-Einführung den Anstoß für ein Multi-Stream-Projekt geben kann

wie ihr den richtigen Partner für ein Multi-Stream-Projekt findet

