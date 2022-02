Brand-Champion SNOCKS: Vom Amazon Händler zur Lifestyle-Brand – #HK2022 [Interview]

Gestartet haben die Gründer der Lovebrand SNOCKS, Johannes Kliesch und Felix Bauer, 2015 mit dem Verkauf von Socken auf Amazon. Dabei sind Socken nicht nur ein unspektakuläres Produkt, es gibt sie schlichtweg auch überall in allen Ausführungen zu kaufen. Den Beiden ging es aber gar nicht darum, etwas völlig Neues zu erfinden, sondern ihren Kundinnen und Kunden etwas zu bieten, dass sie selbst gerne tragen.

Gesagt, getan und so hat sich SNOCKS seit 2015 nicht nur vom Amazon-Händler zu Lifestyle-Brand mit verschiedenen Produkten entwickelt, sondern auch noch zwei weitere erfolgreiche Brands Snocksulting und SNOCKS COFFEE aufgebaut.

Wie SNOCKS immer mehr Kundinnen und Kunden von seinen Produkten begeistert und welche Herausforderungen sich dem Unternehmen dabei stellen, erfahrt ihr am 16. und 17. März auf der Handelskraft Konferenz 2022. Erste Einblicke gibt uns Johannes heute vorab im Interview.

Brand-Champions testen und optimieren

Eine neue Marke zu etablieren, ist eine große Herausforderung. Welche Maßnahmen haben euch geholfen, den Bekanntheitsgrad von SNOCKS zu steigern?

Wir machen (bisher) nahezu keine reinen Branding-Maßnahmen. Alles, was wir bisher gemacht haben, war sogenanntes Performance Marketing. Das heißt, wir möchten auch immer einen Sales-Effekt in unseren Maßnahmen haben.

Was uns dabei von Tag 1 an sehr geholfen hat, war der Spaß am Performance Marketing. Dadurch waren wir sehr motiviert, weiter zu optimieren, zu testen und die unterschiedlichen Themen perfekt zu beherrschen.

Gestartet haben wir mit Amazon Ads. Hier konnten wir uns immer weiter verbessern, sodass wir am Ende bis zu 5.000 Euro allein in Amazon Ads investiert haben, was als kleines Start-up ein hoher Budgeteinsatz für reines Marketing auf Amazon ist.

Der zweite Schritt waren Facebook Ads. In dem Moment, als wir geschafft haben, aus einem Euro drei Euro zu machen, waren wir bestrebt, immer weiter zu skalieren.

So konnten wir mit diesen Maßnahmen nicht nur unsere Markenbekanntheit, sondern im gleichen Zug auch unsere Sales steigern.

Wie unterscheidet sich SNOCKS Marketingstrategie von damals zu der heute und was macht SNOCKS, um den sich ändernden Bedürfnissen eurer Kundinnen und Kunden anzupassen?

Früher haben wir uns ausschließlich auf Performance Marketing fokussiert. Aber umso größer das Unternehmen wächst, umso wichtiger wird Branding und Markenbuilding.

Aus diesem Grund haben wir 2021 gemeinsam mit Jung von Matt (JvM) nochmal unsere Marken-DNA, sowie unsere Werte geschärft. In 2022 planen wir 10-20 Prozent unseres Marketingbudgets nicht nur in Sales, sondern auch in reine Branding-Maßnahmen zu investieren.

Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel unsere Kooperation mit Justin Fuchs, ein sehr bekannter YouTuber oder auch die Markenkooperation mit Airwaves. Das waren sehr erfolgreiche Branding-Maßnahmen, von denen in 2022 noch weitere folgen sollen.

Brand-Champions verwirklichen wilde Ideen

Inzwischen habt ihr mit Snocksulting und SNOCKS COFFEE zwei weitere Lovebrands entwickelt. Wie gelingt es euch, die verschiedenen Geschäftsmodelle mit der Marke SNOCKS in Einklang zu bringen?

Unsere Marken-DNA lautet »Why not?«. Was heißt das für uns? Es bedeutet: Einfach mal machen! Also auch Dinge auszuprobieren, die einem Spaß machen. Uns hat Beratung Spaß gemacht mit Snocksulting und genauso auch SNOCKS COFFEE.

Deshalb passt das zu unserer Marken-DNA.- Auch wenn auf den ersten Blick –rein auf die Produkte gesehen – Basics, Beratung und Gastronomie nicht zusammenpassen. Aber ich glaube jeder, der über eine Zeit hinweg SNOCKS und seine Werte erlebt und gespürt hat, der genießt und versteht das ganze Konzept. Es ist auf jeden Fall verrückt. Aber: um sich von der Masse abzusetzen, muss man etwas verrückt sein. Individuell. Und das macht SNOCKS auf jeden Fall damit.

Du bist zum ersten Mal bei der Handelskraft Konferenz dabei. Was erwartest du von der #HK2022 und was können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von deiner Keynote erwarten?

Ich erhoffe mir, dass wir möglichst viele coole Leute erreichen können – und uns mit ihnen vernetzen. Von solchen Konferenzen nehme ich selbst immer viel Inspiration und wertvollen Austausch – zum Beispiel mit noch wilderen Brands – mit.

Ich schaue mir unglaublich gern andere Unternehmen an, um von ihnen und zum Beispiel ihrer Innovationskraft zu lernen. Das ist einer der Gründe, wieso ich mich auf die Handelskraft Konferenz extrem freue.

Brand-Champions teilen Erfahrungen

In seiner Closing Keynote »Vom Amazon Händler zur Lifestyle-Brand« spricht Johannes darüber, was den Erfolg der Marke SNOCKS ausmacht und welche Herausforderungen er und sein Team sich während ihrer Reise zur Lovebrand stellen mussten.

