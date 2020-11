»Business Intelligence mit der SAP Analytics Cloud: Smartes Reporting statt aufwendiger Berichterstattung« [Webinar]

Business Intelligence lautet das Buzzword der Stunde, das zwar schon seit Beginn der 90er Jahre bekannt, aber dennoch nicht aus der Mode gekommen ist. Ganz im Gegenteil! BI versteht sich als ein technologiegetriebener Prozess zur Analyse von Daten und zur Präsentation verwertbarer Informationen. Was das genau heißt und was man unter dem BI-Tool Analytics Cloud der SAP versteht bringen wir euch im Webinar näher:



Business Intelligence auf dem Weg in die Unternehmen von morgen

Im Zuge der Digitalisierung wurden BI-Tools stets weiterentwickelt. Von kostspieligen Monolithen hin zu leichtgewichtigen Cloud-Services sind sie heutzutage von verschiedenen Anbietern zu finden und erleichtern so Unternehmen den Einstieg ins Digital Business von morgen. Die modernen Tools verfügen mittlerweile unter anderem über verschiedene visuelle Darstellungsmöglichkeiten, eine breite Palette an Konnektoren zu verschiedensten Quellsystemen, zeichnen sich durch einfache Bedienung und Benutzeroberflächen aus und ermöglichen die Integration in bestehende Systeme bis hin zu einer automatisierten Datenanalyse.

Ihr wollt mehr erfahren? Dann seid am 17. November ab 15 Uhr dabei, wenn es heißt: »Business Intelligence mit der SAP Analytics Cloud: Smartes Reporting statt aufwendiger Berichterstattung« und meldet euch jetzt kostenfrei zum Webinar an.

Business Intelligence mit der SAP Analytics Cloud

Im Webinar berichtet Christoph Tank, Data Scientist bei dotSource, wie das cloudbasierte BI-Tool funktioniert. Er wird unter anderem auf die Features Reporting, Visualisierung und Planung eingehen. Hervorzuheben ist bei dieser Technologie außerdem das automatische Machine-Learning, was anhand gesammelter Daten Muster und Zusammenhänge erkennt und verknüpft.

Nehmt außerdem spannende Learnings mit und erfahrt, wie:

ihr eure Daten einfach visualisiert und auswertet

ihr die Entwicklung von Daten vorhersaget und automatisiert Data Insides generiert

Enterprise Planning die Reporting-Funktionen sinnvoll ergänzt

Meldet euch jetzt kostenfrei zum Webinar an und erhaltet Einblicke in die SAP Analytics Cloud!