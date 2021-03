CDP der Zukunft – Mit Tealium zur 360°-Kundensicht? [5 Lesetipps]

Mit der Customer Data Platform (CDP) bzw. dem Customer Data Hub (CDH) von Tealium gibt es nun ein Tool, das eine komplette Kundensicht ermöglicht, sowohl online als auch offline. Die Customer Data Platform schlägt die Brücke zwischen der Online-Welt, Unternehmensdaten und einer Vielzahl von Marketing Tools.

Mit der Tealium CDP bekommen Data Scientists ein beeindruckendes Instrument an die Hand, wovon sie lange geträumt hatten oder gar nicht wussten, dass eine solche Datensammlung überhaupt möglich ist. Was es mit Tealium CDP auf sich hat und welche Vorteile sie birgt – heute in den Lesetipps der Woche.

CDP – Was ist das?

Eine Customer Data Platform (CDP) ist das Nervenzentrum eines Unternehmens für Marketing-Aktivitäten. In ihr laufen verschiedene Systeme zusammen, um die unternehmensweiten Daten zu bündeln, zu analysieren und an die unterschiedlichen Komponenten aufgewertet zurückzuspielen. Letztlich soll eine personalisierte Kundenansprache für das Marketing über alle Geräte hinweg ermöglicht werden.

Tealium selbst spricht von »Orchestrierung der Kundendaten«. CDPs geraten derzeit weiter in den Fokus, insbesondere da sich Unternehmen bei ihren Marketingaktivitäten auf First-Party-Daten konzentrieren, um sich auf das Schwinden des Third-Party-Cookies vorzubereiten.

CDP von Tealium – Silodenken ade?

Wer eine CDP im Einsatz hat, muss nicht mehr einzelne Kanäle analysieren, sondern schafft einen Paradigmenwechsel vom Datensilo auf die 360°-Sicht der Kunden. Damit werden die Kunden tatsächlich ins Zentrum der Überlegungen gesetzt und mit einer Customer Experience bedient, welche sich mit jeder Interaktion den spezifischen Kundenbedürfnissen nähert – und zwar auf allen Kanälen.

Mit der flexiblen und transparenten Customer Data Platform von Tealium ist man der Konkurrenz dabei ein paar Schritte voraus. Durch Tealium etabliert man bereits heute eine Lösung, welche die steigenden Anforderungen beim Thema Datenschutz und Datenhoheit auf allen Kanälen vollständig integriert. Ob Informationen über das Kundenverhalten von der Website, im Verkaufsladen und dem Support-Center, vom E-Mail-Marketing, dem CRM-Tool, Google Analytics, Social Media-Kanälen oder hauseigenen Apps – überall, wo man mit den Kunden in Kontakt steht, kann man deren Daten nutzen. Somit generieren Unternehmen eine komplette, digitale Wertschöpfungskette (Data Supply Chain), in der Daten gesammelt, standardisiert, angereichert und aktiviert werden können.

CDP von Tealium bedeutet weniger Abhängigkeit von Drittsystemen und Cookies

Mit dem Customer Data Hub stellt man sicher, dass die Informationen über die Aktivitäten der Kunden nicht nur in Drittsystemen wie Google Marketing Platform, Adobe Marketing Cloud oder Salesforce Cloud liegen, sondern jederzeit in eigenen Datenhub zur Verfügung stehen. Optimale Vorbereitung für die zukünftige, cookie-freie Welt.

Die Tealium CDP kann zudem mit sämtlichen Offline-Daten angereichert werden, um noch bessere Kundensegmente zu bilden. Der ROBO-Kunde (Research Online Buy Offline) kann so endlich sichtbar gemacht werden. Durch die Tealium CDP kann genau aufgezeigt werden, wie ein Kunde über einen Newsletter auf die Webseite kam, einen Prämienrechner für die Autoversicherung benutzte und zwei Wochen später offline beim Versicherungsberater abgeschlossen hat.

Da sich bei Tealium alles um den Kunden dreht, gibt es auch eine Lösung für das Recht auf die Löschung von Daten oder das Consent Management (sogenannte Privacy oder Cookie Banner). Im Tealium Privacy Widget wird ganz granular entschieden, welche Cookies aktiviert oder deaktiviert werden können. Die Umsetzung erfolgt dann automatisiert über die Data Supply Chain.

5 Lesetipps

Webinar »Quick & Easy: Shopsystem, CRM und ERP in Echtzeit verbinden« [dotSource]

CDP, DMP oder doch CRM? Was eignet sich am besten zum Sammeln meiner Kundendaten? [Handelskraft]

CDP – Yet another Platform? Oder doch der wahre Weg zur Omnichannel Customer Experience? [Handelskraft]

Tealium Universal Data Hub [inetasia]

Tealium CDP für Ihre Customer Data Platform [zweipunkt]