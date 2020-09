Chat Duell – Eine moderne live Quizshow?

Traditionelles Fernsehen rückt immer mehr in den Hintergrund und viele Shows werden aufgrund schlechter Einschaltquoten eingestellt. So hat es auch den Klassiker unter den TV-Shows: Das Familien-Duell erwischt. Dagegen kann Chat Duell, die Neuauflage der Quiz-Show, mit einem modernen und ansprechenden Konzept seit 2015 Erfolge erzielen.

Chat Duell: Schluss mit »Wir haben 100 Leute befragt«?

Die lockere interaktive Quizshow wird live auf Rocket Beans TV, einem deutschsprachigen Livestream-Kanal, über Plattformen wie YouTube und Twitch übertragen. Zwei Dreier-Teams treten gegeneinander an und müssen, wie gewohnt, die meistgenannten Antworten bestimmen.

Anders als beim Familien-Duell kann jeder im Live-Chat die teilweise etwas speziellen Fragen beantworten. Damit sich die humorvollen Teams auch einigermaßen an die Regeln halten und nicht ganz so viel quatschen, wird das Ganze von einem Moderator geleitet.

Chat Duell: Wie geht der Spaß denn eigentlich?

Das Spiel ist simpel, aber dennoch spannend und unterhaltend.

Es geht ganz normal los mit drei Runden. In der ersten Runde müssen die sechs häufigsten Antworten, bei einfacher Punktzahl, gefunden werden. In Runde zwei müssen dann nur noch die fünf häufigsten Antworten gefunden werden, allerdings bei doppelter Punktzahl. In der dritten Runde wird dann, Achtung Überraschung, um die dreifache Punktzahl gespielt und es gilt nur noch die vier häufigsten Antworten zu finden.

Neu bei Chat Duell wird anschließend beiden Teams die sogenannte Glaubensfrage gestellt. Was ist das denn? Das ist eine Entweder/Oder-Frage, bei der sie die prozentuale Verteilung der Antworten, z.B. Kaffee schwarz oder Kaffee mit Milch, erraten müssen. Das Team, was näher an den richtigen Werten ist, gewinnt. Egal, ob sie die falsche Mehrheit getippt haben.

Damit niemand traurig sein muss, kommen beide Teams ins Finale. Dafür werden die jeweils gesammelten Punkte mit Hilfe einer Formel in eine Zeit umgerechnet, keine Angst, wir langweilen euch jetzt nicht mit der genauen Formel.

It`s the final countdown – In dieser Zeit werden einem Spieler pro Team fünf Fragen gestellt, auf die er jeweils nur eine Antwort geben darf. Wenn diese sich nicht ganz so dumm anstellen, ist am Ende noch Zeit übrig. Diese wird in Punkte umgerechnet und, den bereits gesammelten Punkten gutgeschrieben. Das Team mit den meisten im Finale gesammelten Punkten gewinnt das ganze Duell.

Na, haben wir euer Interesse geweckt? Schaut einfach auf YouTube rein. 😉