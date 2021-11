Cloud Services: Wie ihr mit Cloud Computing und MS Azure eure Daten erfolgreich verwaltet [Webinar]

Auf dem Weg zur digitalen Wirtschaft begegnen Unternehmen im 21.Jahrhundert regelmäßig zahlreichen Herausforderungen wie begrenzter Speicherplatz oder geringe Rechenleistungen. Um diese gemeinsam zu meistern und euer E-Commerce erfolgreich aufzubauen, erfordert es mehr als eine einfache Bereitstellung von IT-Infrastruktur sowie IT-Leistungen. Mit Cloud-Systemen alles kein Problem. Wie und warum, erfahrt ihr in unserem Cloud Service Double im November!

Cloud Services: Dank Cloud Computing mehr Erfolg im E-Commerce

Cloud Computing ist überall: Beim Senden von Mails, Streamen von Filmen, Speichern von Dokumenten und noch vielem mehr. Die virtuelle Rechenwolke bietet Unternehmen dabei einem zentralen Ort zur Bereitstellung von Speicher, Rechenleistung und Anwendungen, aber auch die Möglichkeit, schneller Innovationen zu entwickeln, Ressourcen flexibel einzusetzen und Skaleneffekte zu erzielen. Daraus ergeben sich für euch Vorteile wie Kostenersparnisse bei richtiger Nutzung, eine gesteigerte Geschwindigkeit durch bedarfsgesteuerte Cloud Computing Dienste und viele mehr.

Doch Cloud ist nicht gleich Cloud. Es wird zwischen öffentlichen, privaten und hybriden Clouds sowie den Arten IaaS, PaaS und SaaS unterschieden. Es geht aber auch ganz einfach serverlos. Sie finden in zahlreichen privaten wie auch geschäftlichen Bereichen Anwendung und nehmen eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung digitaler Strategien und der Digitalisierung von Geschäftsprozessen ein.

Mit dem richtigen Cloud Anbieter und dessen Services könnt ihr moderne Digitalisierungsprojekte schnell, flexibel und effizient umsetzen.

Cloud Services: Daten perfekt managen mit Microsoft Azure

Eure Daten sollen überall und zu jederzeit für euch verfügbar sein? Ihr benötigt mehr Speicherkapazität und Datensicherheit? Möglich machen’s Cloud Service Provider. Mit ihnen erhaltet ihr Zugriff auf mehrere Cloud-Dienste in einem Paket zur optimalen Verwaltung eurer Daten. Vorreiter unter den Cloud-Plattformen ist MS Azure.

Es stellt euch nicht nur Cloud-Computing-Dienste überall zur Verfügung, sondern ermöglicht auch den Einsatz von anderen Microsoft-Systemen.

Wer sich für den Einsatz von MS Azure entscheidet, sollte den CSP mit höchster Sorgfalt einführen, jedoch profitiert euer Unternehmen und E-Commerce auch langfristig aus zahlreichen Vorteilen wie beispielsweise

einer dynamischen, kostengünstigen Unterstützung bei der strategischen Planung von Geschäftsprozessen und Bereitstellung von Daten

zentralisierten Cloud-Diensten in einem Sammelpunkt

dem direkten, schnellen Microsoft Support

die Vereinigung von Public und Privat Cloud

Systementwickler und IT-Unternehmen, die an der Erstellung passgenauer Lösungen für Kunden, einem Data Driven Business interessiert sind und sich ein sicheres Datenumfeld durch Cloud Computing verschaffen wollen kommen mit MS Azure auf ihre Kosten.

Cloud Services: Jetzt kostenfrei anmelden!

Neugierig geworden? Dann meldet euch jetzt kostenfrei an für unsere Webinare im Cloud Double und erhaltet den Rund-um-Blick für Cloud Computing.

Beam me up – Wie Sie erfolgreich in die Cloud migrieren und Potenziale optimal ausschöpfen

Am 23. November 2021 ab 10 Uhr erfahrt ihr, wie euch Cloud Computing gezielt beim Aufbau eures E-Commerce unterstützen kann. Im Webinar »Beam me up – Wie Sie erfolgreich in die Cloud migrieren und Potenziale optimal ausschöpfen« beantworten unsere dotSource Cloud-Experten Mike Morgner und Max Stötzner alle Fragen rund um Cloud Computing und erklären anhand von aktuellen, praxisbezogenen Beispielen:

welche Vorteile Cloud Computing und Cloud-Services bieten

in was für Arten dabei unterschieden wird

welche Chancen und Risiken sich bei ihrer Verwendung ergeben

was unter Hyperscaler und On Premise zu verstehen ist

Cloud Solution Provider: So gelingt der Weg in die Microsoft Cloud einfach und schnell

In unserem Webinar »Cloud Solution Provider: So gelingt der Weg in die Microsoft Cloud einfach und schnell« am Donnerstag, den 25. November 2021 ab 10 Uhr, geben euch unsere Speaker und Cloud Service Experten Erik Dommrich und Steffen Schramm Einblicke in den Service Provider MS Azure und in