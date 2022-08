Content Commerce: Beispiele, wie ihr mit starken Inhalten eine ganzheitliche Customer Experience schafft [Save the Date]

Der Onlinehandel boomt. Immer mehr Player mischen auf dem Markt mit. Wer sich von der Konkurrenz abheben will, muss seine Zielgruppe noch vor der Kaufentscheidung abholen. Beratung, Inspiration oder Tipps – Inhalte, die Mehrwerte bieten, machen den Unterschied. Wie ihr mit Content Commerce eine vollumfängliche Customer Experience schafft, die Kundinnen und Kunden langfristig bindet, erfahrt ihr im Acquisa-Webinar »Mehr als nur Commerce: Ganzheitliche Customer Experience durch starke Inhalte«.

Content Commerce einsetzen: Steigert euren Erfolg!

Content Commerce verbindet Produkte aus eurem Onlineshop mit weiterführenden Inhalten. Für Käuferinnen und Käufer sind die Inhalte ein wichtiges Kaufargument geworden. Bei 88 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher fällt die Kaufentscheidung, nachdem sie Inhalte konsumiert haben.

Unterhaltsam, relevant und hochwertig produziert erzeugt euer Content Emotionen und schafft Vertrauen. Eure Kundinnen und Kunden fühlen sich von euch verstanden, klicken häufiger und mit einem guten Gefühl auf » Und: Sie kaufen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wieder bei euch.

Auch Suchmaschinen belohnen gute Inhalte. Mit Content Commerce wird euer Shop von Google höher gerankt und eher Suchergebnis Nummer eins sein. Das verschafft euch mehr Sichtbarkeit, mehr Traffic und am Ende mehr Conversions.

Mehr als nur Commerce mit dem Adobe Experience Manager

Um erfolgreich in den Content Commerce einzusteigen, braucht ihr ein Content-Management-System (CMS). Das bindet ihr an eure bestehende E-Commerce-Software an. Adobe liefert mit dem Experience Manager (AEM) sein eigenes hybrides CMS. Praktisch »Out oft he Box« funktioniert der Experience Manager mit eurem Adobe Commerce Shop. So könnt ihr schneller mit der eigentlichen Arbeit starten.

Im AEM pflegen eure Autorinnen und Autoren die Inhalte für euer Content Commerce ein. Die Lösung unterstützt sie dabei, den Content ansprechend darzustellen. Das gibt der Customer Experience in eurem Shop einen ordentlichen Push.

Content Commerce in eurem Shop: Jetzt zum Webinar anmelden!

Im Acquisa-Webinar »Mehr als nur Commerce: Ganzheitliche Customer Experience durch starke Inhalte« lernt ihr, wie

ihr die ersten Schritte zu echtem Content Commerce geht und

mit einem intuitiven CMS euren Shop ins nächste Level bringt.

Michael Seliger ist Experte für Plattformarchitektur bei dotSource. Zusammen mit Monika Schütz, Head of Mittelstand bei Adobe, bringt er euch reale Use Cases mit. In denen hat das Team von dotSource mit Adobe Experience Manager Sites die Customer Experience seiner Kundinnen und Kunden deutlich verbessert. Profitiert von dotSource‘ langjährigen Erfahrungen als Adobe-Partner!

Meldet euch jetzt kostenfrei zum an und seid ab 10 Uhr dabei!