»Content-Commerce mit Adobe – Vorteile für Inhalts- und Shop-Pflege aus einem System« [Webinar]

Adobe. Die Marketer unter euch denken vermutlich zuerst an die Creative Cloud mit Photoshop und InDesign oder schlichtweg Acrobat DC für PDF-Dokumente. Doch hinter Adobe steckt weitaus mehr. Was es dabei mit Content-Pflege auf sich hat, erfahrt ihr im Webinar am 14. Juli ab 10 Uhr. Seid kostenfrei und live dabei.



Content-Commerce ist gefragt

Content ist King, das wisst ihr längst. Lag der Fokus von Content-Creatorn vor zehn Jahren vor allem auf dem »createn« möglichst vieler verschiedener Inhalte hat sich mit dem Aufkommen von Content-Commerce und DXP der Tellerrand erheblich erweitert. Nicht mehr nur Masse, sondern auch Klasse ist gefragt und das am besten so nutzerfreundlich und personalisiert, wie möglich.

Das heißt in erster Linie, datengetrieben zu handeln und Marketing-Automation-Tools zu nutzen, die eure Inhalte nicht nur zielgerichtet, sondern auch auf den richtigen Kanälen zu den richtigen Zeiten an die Menschen auszuspielen, die eure Zielgruppe darstellen. Denn Personalisierung gehört längst zu den Mindestanforderungen eurer Kunden bei der Kommunikation über Mails, Blogs und Websites.

Bei all dem kommt hinzu, dass die Konkurrenz nicht schläft. Abheben ist gefragt und das nicht nur in eurer Kommunikation, sondern auch bei eurem Webauftritt – insbesondere als Onlineshopbetreiber.

Content-Commerce mit Adobe

Euch sicher noch bekannt als Magento bietet Adobe Commerce euch unter neuem Namen nicht nur die Verwaltung eures Onlineshops, sondern auch die Pflege von Inhalten. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Im Webinar »Content-Commerce mit Adobe – Vorteile für Inhalts- und Shop-Pflege aus einem System« erklären euch unsere Shop-Experten Michel Wandke und Tim Hobrlant, wie das aussieht.

Erfahrt anhand einer Live-Demo im System:

Welche Vorteile euch Adobe Commerce bietet

Wie ihr Inhalte personalisiert, pflegt und ausspielt

Seid live und kostenfrei dabei, wenn Michel und Tim den Page Builder vorstellen und euch erklären, welche Mehrwerte euch die Shop- und Inhaltspflege aus einem System liefern.