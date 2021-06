»Content definiert Commerce-Erfolg – CMS-Insights für Strategie, Auswahl und Management« [Webinar]

Um mit eurem Onlineshop erfolgreich zu bleiben, ist guter Content das A und O. Doch diesen zu erstellen, reicht allein nicht aus, er muss außerdem ansprechend und nutzerfreundlich präsentiert werden. Eure Kunden sollen sich auf eurer Seite wohlfühlen, finden, wonach sie suchen und entdecken, was sie interessiert.

Wie ihr euren Content und Commerce erfolgreich verknüpft, erklären CMS-und E-Commerce-Experte Sebastian Klein und Digital Business Analyst Oliver Kling im Webinar »Content definiert Commerce-Erfolg – CMS-Insights für Strategie, Auswahl und Management« am 16. Juni ab 10 Uhr.

Content definiert Commerce-Erfolg

Um Content optimal zu pflegen und zu präsentieren, werden verschiedenste Systeme und Architekturen angeboten. Gerade headless und agile CMS scheinen das Must-have für euer Content-Management zu sein. Doch Spoiler Alert: Die eine ideale Lösung für alle gibt es nicht. Da jedes Unternehmen andere Maßstäbe setzt und Anforderungen an das System stellt, lohnt sich hierbei eine agnostische Beratung.

Im Webinar erhaltet ihr zahlreiche Insights in verschiedene Systeme. Denn unsere Experten wagen mit euch einen Blick hinter die Kulissen und verbinden so theoretische Grundlagen mit praktischen Anwendungsbeispielen. In einem Demo-Part vermitteln sie euch, welche Lösungsideen es für verschiedene Herausforderungen in CMS-Systemen gibt. So erhaltet ihr auch einen technischen Einblick und lernt Konzepte für eine lösungsorientierte Herangehensweise kennen.

