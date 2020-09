»Content muss weltweit überzeugen: Strategien für internationalen Erfolg im Content-Management« [Webinar]

Content, Content, Content. Schon wieder? Ja genau! Wer unseren Blog verfolgt, erinnert sich vielleicht noch an Sebastian Stang, General Manager bei Magnolia, der uns im Afterwork Talk #7 von aktuellen Herausforderungen im Content-Management berichtet hat. Vom sommerlichen Talk geht es nun zum lockeren Ping Pong zwischen Theorie und Praxis im Webinar. Worum es geht, erfahrt ihr hier:



Diesmal zu Gast ist Tobias Kerschbaum, Senior Solution Architect bei Magnolia. Er wird gemeinsam mit Sebastian Klein, Teamlead Software Engineering bei dotSource auf die Herausforderungen bei der Internationalisierung im Content-Management-System eingehen.

Meldet euch hier kostenfrei zum Webinar »Content muss weltweit überzeugen: Strategien für internationalen Erfolg im Content-Management« am 01.10.2020 an!

Content muss weltweit überzeugen: Lösungen zur Überwindung der Sprachbarriere

Die Herausforderung besteht darin, dass Webseiten in einer Sprache erstellt werden und dennoch für andere Standorte verfügbar sein sollen. Im Idealfall gelingt dies über eine Plattform und wird so zentral und individuell steuerbar.

Wie man dabei konkret vorgehen kann, zeigen Tobias und Sebastian an einem fiktiven Beispiel eines Unternehmens. Mithilfe einer Demo gehen sie auf verschiedene Ansätze ein, Seiten zu übersetzen und Content für verschiedene Länder zugänglich zu machen.

Erfahrt außerdem im Webinar:

welche Übersetzungsmöglichkeiten es gibt,

mit welchen Workflows ihr arbeiten könnt,

was ein Single- und Multi-Tree-Konzept ist

und wie es angewendet wird.

Content muss weltweit überzeugen: Jetzt kostenfrei zum Webinar anmelden

Im Webinar erfahrt ihr nicht nur, worauf es bei der Internationalisierung von Content ankommt, sondern auch, wie ihr damit eure internen Prozesse vereinfacht und effizienter gestaltet.

Interesse geweckt? Dann lauscht den Content-Experten und meldet euch hier kostenfrei für den 01.10. ab 10 Uhr an.