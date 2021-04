CRM und Marketing-Automation im Online-Agrar-Handel: myAGRAR integriert Salesforce Customer-Success-Lösungen für eine 360°-Kundensicht [Success Story]

Aus einem kleinen Kern wachsen zwei Meter hohe Sonnenblumen, aus tausenden Saaten viele Hektar Getreide – und aus gutem Service und intelligentem Marketing entsteht eine besondere Kundenbindung zu Unternehmen.

An dieser besonderen Verbindung ist auch myAGRAR gelegen: Der Onlineshop für Landwirte mit Sitz im schleswig-holsteinischen Ratzeburg gehört zur traditionsreichen ATR Landhandel Gruppe. ATR prägt mit traditionellen Vertriebsmethoden seit rund 100 Jahren den Agrarhandel in Nord- und Ostdeutschland sowie in Dänemark und Polen. Mit myAGRAR aber ist seit 2017 auch ein Unternehmen Teil des Handelsverbunds, das die Zielgruppe mit zukunftsorientiertem E-Commerce erreicht und nicht nur hochwertiges Saatgut, sondern auch Futter, Dünger oder Agrartechnik 24/7 bestellbar macht – auf dass der Bauer von heute auch die Dinge in seinem Beruf nutzen kann, die für ihn privat längst gang und gäbe sind.

Um die Kundenbindung und Nutzerfreundlichkeit indes weiter zu steigern, wollte myAGRAR Customer-Success-Lösungen in seine Systemlandschaft integrieren. Wie wurden sowohl ein passendes CRM-System als auch eine geeignete Marketing-Automation-Lösung ausgewählt? Und wie erfolgte die passgenaue Implementierung?

CRM und Marketing-Automation als Schlüssel für Kundenloyalität

myAGRAR mischt seit ein paar Jahren eine eher traditionelle Branche mit dem Spirit eines Start-ups auf. Doch mittlerweile ist E-Commerce weit mehr als nur ein gut performender Onlineshop. Entsprechend sucht myAGRAR stets nach digitalem Optimierungspotenzial.

So wandte man sich Ende des Jahres 2019 mit der Frage an dotSource, welches Customer-Relationship-Management-System (CRM) und welche Marketing-Automation-Lösung das Unternehmen auf seinem ambitionierten Weg vorwärts bringen und damit die Kundenzufriedenheit weiter steigern könnte.

CRM und Marketing-Automation von Salesforce schafft 360°-Kundensicht

Nach der Anforderungsaufnahme, gemeinsamen Workshops und einem Systemauswahl-Prozess, der auch im Zuge der Restrukturierung der Customer-Success-Strategie der Thüringer Aufbaubank durchgeführt worden war, entschied sich das norddeutsche Unternehmen für die Einführung zweier Salesforce-Lösungen.

Die Salesforce Sales Cloud als CRM-System und Salesforce Pardot als Marketing-Automation-Lösung harmonieren perfekt miteinander. So kann myAGRAR nun:

seinen Service beschleunigen und verbessern

Kunden über alle Touchpoints hinweg erreichen und personalisiert ansprechen

durch Cross- und Up-Selling-Maßnahmen die Umsätze steigern

CRM & Website-Optimierung: Workshopserie zu User-Experience-Design

Doch mehr noch: Parallel zur Salesforce-Einführung nahm sich das Team von myAGRAR auch vor, seine Website zu optimieren. Gesagt, getan: dotSource organisierte kurzerhand die entsprechenden Workshops zum Thema User-Experience-Design.

Nun kennt myAGRAR alle Tipps und Tricks, um die Conversion-Rate zu steigern und die User-Experience zu verbessern.



Mit Google Optimize als Tool und A/B-Testing als Methode wird darüber hinaus kontinuierlich an diesen Aspekten gefeilt. Beeindruckend, dieser Innovationswille!

Neugierig geworden? Mehr Informationen zu Workshopinhalten und Systemimplementierung finden sich in der neuen Success Story zu myAGRAR.