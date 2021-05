»Customer Journeys erkennen und auswerten mit Adobe Analytics« [Webinar]

Der Kunde ist König, heißt es so schön. Der Kunde ist vor allem aber auch Partner. Ihr wollt wissen, wie ihr mit euren Kunden als Team arbeiten könnt, um ein noch besseres Verständnis voneinander zu bekommen? Dann haben wir für euch am 26. Mai 2021 ein Webinar vorbereitet, in dem ihr erfahrt, wie ihr das leicht und übersichtlich schafft.



Customer Journeys klar definieren

Das digitale Business breitet sich immer weiter aus und auch in Traditionsunternehmen hält der Onlineshop oder die cloudbasierte Lösung mittlerweile Einzug. Doch einfach mitziehen und ein Online-Business aufbauen reicht nicht aus, um damit auch erfolgreich zu sein. Was nützen die modernste Technik, hochwertige Produkte und Lizenzgebühren, wenn eure Zielgruppen nicht erreicht werden?

Um das ganze Potenzial eurer Lösungen auszuschöpfen, gilt es zuerst einmal Kundensegmente zu analysieren, festzustellen, woran sie besonders interessiert sind und auch woran nicht.

Richtet euer Angebot im Onlineshop durch Analysen optimal auf die Bedürfnisse eurer Zielgruppe aus und verhindert damit Warenkorbabbrüche sowie den Verlust von Neu- oder gar Stammkunden. Sprecht eure Zielgruppen konkret auf den richtigen Kanälen mit den Produkten und Dienstleistungen an, die sie interessieren und sichert damit eine ansprechende Customer Journey, eine optimale Platzierung eures Angebots und höhere Conversions.

Customer Journey zum Webinar Wednesday

Wie das ganze aussehen kann, erklärt euch Matthias Kühnast, Project Manager und Analyse-Experte bei dotSource, am Mittwoch, den 26. Mai im Webinar »Customer Journeys erkennen und auswerten mit Adobe Analytics« ab 10 Uhr.

Seid dabei und verbindet einen starken Webauftritt mit einem fundierten Verständnis eurer Zielgruppen:

durch anonymisierte datenbasierte Analyse und Auswertung

für zufriedene Kunden und eine Stärkung eurer Marke

für höhere Conversions durch attraktive Produktpräsentationen

Und um euch die Journey zum Webinar zu erleichtern, geht´s hier zur kostenfreien Anmeldung und für weitere Infos rund um unsere Adobe-Leistungen und -Lösungen hier entlang.