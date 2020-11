Data-driven Marketing: Die zeitgemäße Art, Daten zu sammeln und auszuwerten

Je gezielter ein Unternehmen einen Kunden ansprechen kann, desto erfolgversprechender ist die Kommunikation. Und je besser es seine Kunden versteht, desto besser ist dies umsetzbar. Um möglichst viele Informationen über Interessen und Verhaltensweisen zu bekommen, werden heute fast immer und überall Daten von Usern gesammelt.

In einer Zeit von Big Data ist es kein Problem mehr, die unzähligen Informationen, die bei der Nutzung des Internets, der sozialen Medien, am PC oder auf mobilen Endgeräten entstehen, zu sammeln. Für Unternehmen gilt es dann, diese Daten auszuwerten, zu interpretieren und die Schlüsse daraus strategisch für ihr Marketing zu nutzen.

Wie das in der Praxis funktioniert, erklären Jana Haase und Christian Genau, Digital Marketing Manager bei der dotSource, am 25. November auf dem DIGITAL FUTURE CAMPUS in einem anschaulichen Workshop.

Data-driven Marketing: So wird es genutzt

Ein Großteil der Unternehmen sammelt heute bereits auf unterschiedlichen Wegen Kundendaten: CRM, ERP oder BI-Lösungen speichern soziodemografische, geografische oder verhaltensbezogene Informationen, die aufbereitet und ausgewertet werden. Doch in den meisten Fällen wird längst nicht das gesamte Potenzial genutzt.

Allgemein gesagt geht es darum, das Verhalten von Kunden und Interessenten besser zu verstehen und aus diesen Erkenntnissen Strategien für entsprechende Marketingmaßnahmen abzuleiten. Im Einzelnen kann dies bedeuten, dass Kampagnen tiefgreifender personalisiert, die Social Media-Kommunikation verbessert oder die Relevanz von ausgespieltem Content erhöht werden soll. Letztendlich ist das Ziel von Data-driven Marketing immer, die Kundenzufriedenheit zu steigern und somit den Geschäftserfolg zu steigern. Am bedeutendsten ist die Datenerhebung nach wie vor auf der eigenen Website von Unternehmen. Hier werden Klickpfade und Absprungseiten untersucht, um die Usability stetig zu verbessern. Gelingt dies, kann die Conversion Rate deutlich erhöht werden.

Für ein umfassend effizientes Data-driven Marketing werden gezielt Daten an sämtlichen Touchpoints der Customer Journey gesammelt. Das Verhalten der User in Social Media, Online-Shop und Unternehmenswebsite wird genauso ausgewertet wie Offline-Aktivitäten. Und darin besteht häufig eine der größten Schwierigkeiten: Das Verknüpfen von Informationen, die online und offline gesammelt werden. Doch wer die passenden Daten sammelt, verbindet und auswertet, lernt, die Kunden auf dem richtigen Kanal zur richtigen Zeit mit der richtigen Nachricht anzusprechen. Und so lässt sich die Effizienz der einzelnen Werbemaßnahmen und ganzer Kampagnen enorm steigern.

Data-driven Marketing und Marketing Automation

Wie Data-driven Marketing und Marketing Automation in der Praxis umgesetzt werden können, stellen Jana Haase und Christian Genau, Digital Marketing Manager bei der dotSource, am 25. November auf dem DIGITAL FUTURE CAMPUS in einem Workshop vor und geben einen Einblick in die Kreation digitaler Kampagnen.

Die Kernfragen des Workshops sind dabei: