Datenkultur ist die Basis für datengetriebenes Arbeiten – #HK2022 Speakerin Dr. Carmen Köhler im Digital.Business.Talk.

»Mut ist nicht, wenn man keine Angst hat, sondern, wenn man Ängste überwindet.« Angst ist ein krasses Wort. Aber das Business ist manchmal auch krass. Oft sogar. Im digitalen Umfeld verändert sich so viel, so schnell. Das mit dem datengetriebenen Arbeiten nimmt auch kein Ende. Im Gegenteil. Und das ist gut so. Doch der Umgang mit Daten – der löst nicht bei allen unbedingt positive Gefühle aus. Geht es jedoch es nach Dr. Carmen Köhler (Zitatgeberin by the way), ist es genau das, was es uns viel einfacher machen würde, gerne und erfolgreich datengetrieben zu arbeiten: die positive Herangehensweise. Klingt super! Und wie mach ich das? Und wie kriege ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu? Wie nehme ich ihnen die Angst vor (dem Umgang mit) Daten? Darüber habe ich mit Handelskraft Konferenz Speakerin Carmen im Digital.Business.Talk gesprochen.

Datenkultur als Herzensangelegenheit

»Herz über Kopf« – was hab ich diese Lied vor sieben Jahren gefeiert. Tue es noch. Ja, ich bin ein Herzmensch. Auch im Beruf. Empathie, Teamgeist und Seelenhygiene gehören für mich genauso zu einem guten, erfolgreichen Team und effektivem Zusammenarbeiten wie die hard skills. Rationalität ist nicht immer sofort mein Ding, geb ich zu.

Kann ein Grund dafür sein, warum ich heute bei datengetriebenem Arbeiten ebenso wenig Hurra schreie wie bei Mathematik früher. Aber: ich habe dazu gelernt und gemerkt, wie auch ich meinen Zugang zu Daten finde. Wie datengetriebenes Arbeiten motivieren und sogar Spaß machen kann, den Soft Skills sogar noch einen Push gibt, dazu habe ich mich auch mit Dr. Carmen Köhler im Handelskraft Digital Business Talk ausgetauscht:

Daten Expertin Dr. Carmen Köhler im Digital.Business.Talk.

Carmen ist Tech-Unternehmerin, Datenexpertin, Analog-Astronautin und Bildungsexpertin am Fraunhofer IAIS. Ja, all das. Und »nebenbei« ist sie auch noch unglaublich sympathisch und authentisch. Alles Gründe genug, sie euch nicht vorzuenthalten und auf die Handelskraft Bühne zu holen. Am 16. März wird sie in ihrer Panelsession: »Keine Angst bei keiner Ahnung« darüber sprechen, wie jeder einen Zugang zu Daten bekommt.

Und warum das eine der Grundvoraussetzungen ist, um als Unternehmen überhaupt erfolgreich datengetrieben zu arbeiten.

Ihre These: Wenn du weißt, dass die Datennutzung auch ein Nutzen für dich ist, dann bist du demgegenüber auch positiv eingestellt.

Unterschreib ich sofort. Und ihr? Viel Skepsis, wenig Bock? Oder viel Bock und zu wenig Wissen? Oder gar viel Druck, zu wenig Prozess?

Datenkultur auf der #HK2022: Jetzt kostenfrei anmelden!

Holt euch die Podcastfolge mit Carmen auf die Ohren. Die macht Mut und gibt erste Tipps, wie ihr Veränderung vorantreibt und Zweifel besänftigt. Noch mehr konkrete Empfehlungen aus der Data-Science-Praxis kriegt ihr dann am 16. März auf der Handelskraft Konferenz 2022.

Im Panel: »Datenkultur als Booster für erfolgreiches Data-driven Business« widmen wir uns mit Carmen und Pöppelmann all euren Fragen rund um den Dauerbrenner: Datengetriebenes Arbeiten. Ganz ehrlich, ganz praktisch, ganz mehrwertig. Seid dabei und meldet euch jetzt kostenfrei an!