»Death of the (old) Salesman – Es lebe der neue volldigitale Vertrieb« [Webinar]

Das klassische Berufsbild des Vertriebsmitarbeiters scheint auf den ersten Blick vom Aussterben bedroht. Haben sich doch seit Arthur Millers Tragödie sowohl die Anforderungen als auch die technologischen Möglichkeiten an das Sales-Team enorm verändert.

»Es lebe der volldigitale Vertrieb!« heißt jedoch nicht, dass all die Soft-Skills der ersten Generation Salesmen tot sind, sondern vielmehr, dass sie dank des technologischen Fortschritts eine Renaissance erleben. Nutzt diese Entwicklungen und lasst euch am 13. Oktober im Webinar: »Death of the (old) Salesman – Es lebe der neue volldigitale Vertrieb« von neuen Vertriebsansätzen aus einer hybriden Sales-Welt inspirieren.

Death of the (old) Salesman – Echt jetzt?

Reichten klassische, analoge Tugenden wie gute Rhetorik, Manieren oder aber psychologisches Geschick früher noch aus, sind heute auch andere Skills gefragt, um in einer digitalen Welt vertrieblich erfolgreich zu sein.

Das bedeutet aber nicht, dass Digitalisierung all die traditionellen Tugenden obsolet macht. Im Gegenteil: Digitale Plattformen und Servicemodelle unterstützen den Vertrieb von heute dabei, all die Soft-Skills auf ein neues Level zu heben; seine Kunden noch besser zu verstehen, sie noch individueller anzusprechen und – ganz entscheidend – sie jederzeit, von überall aus nicht nur gut, sondern herausragend betreuen und beraten zu können.

Ein Mitarbeiter aus dem Sales-Team muss weiterhin guter Zuhörer und Kommunikator sein. Er ist aber nicht mehr nur Experte seines Fachs, sondern auch Digitalexperte und Analytiker. Damals wie heute und heute erst recht, geht es für ihn darum, Mehrwerte zu gestalten und ja: zu verkaufen. Dafür muss er seine Kunden und deren Bedürfnisse nicht nur kennen, sondern sie im Bestfall schon voraussagen.

Death oder Renaissance: Ihr habt die Wahl

Erfahrt von Thomas Böhme, Jörn Kaiser und Christoph Demmer – alle drei CRM– und Salesforce-Experten mit Schwerpunkt strategische Beratung und Implementierung für Sales, Service und Community Cloud Projekte – wie ihr dank digitaler Lösungen wie der Salesforce Sales Cloud:

Kundendaten jederzeit und auch mobil aktuell verfügbar macht

smarte Handlungsschritte erhaltet, die z.B. zeigen, welche Leads oder Opportunities erfolgsversprechend sind

Handlungsempfehlungen für den Angebotsprozess erlangt

euren Vertriebsalltag erleichtert und so gleichzeitig Produktivität steigert

euer Servicelevel und damit das Kundenerlebnis optimiert

Unsere drei Experten sind nicht nur Profis auf ihrem Gebiet, sondern vereinen das Thema dieses Webinars in Personalunion. Thomas, Jörn und Christoph stehen exemplarisch dafür, dass sich Tradition und Moderne nicht ausschließen, sondern enorm erfolgsversprechend sind, insofern man sie smart zu verbinden weiß 😉

