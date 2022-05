Design Sprints: Schnell und zuverlässig die User Experience verbessern [Webinar]

Ein positives Nutzererlebnis ist heutzutage das A und O, um Kundinnen und Kunden an euch zu binden und den Erfolg eures Unternehmens langfristig zu sichern. Doch das wächst bekanntlich nicht auf Bäumen. Was also tun, um Ideen schnell zu verwirklichen und UX- und Usability-Design zu verbessern? Mit diesem innovativen Ansatz könnt ihr effektiv Ideen zusammentragen und bereits erhaltenes Nutzerfeedback direkt in den Prozess einbinden. Dürfen wir vorstellen: Design Sprints.

Design Sprints: Agil. Nutzerzentriert. Effizient.

Ergebnisse in kurzer Zeit: Das ist die Devise von Design Sprints. In nur fünf Tagen zu je acht Stunden, erörtern im klassischen Google-Sprint Produktverantwortliche und verschiedene Expertinnen und Experten über ein Problem wie beispielswiese zu wenig Traffic auf der Landingpage oder eine schlechte Conversion-Rate, skizzieren verschiedene Lösungsmöglichkeiten und entwickeln aus diesen schließlich einen möglichst realitätsnahen MVP als Prototyp.

Klingt anstrengend – ist es auch! Doch können so komplette Designkonzepte für schon existierende oder gänzlich neue Produkte oder Features effizient erarbeitet und eine schlechte User Experience schnell verbessert werden: Agil und nutzerzentriert im Team.

Design Sprints mit dotSource

Doch nicht jede und jeder kann gleich eine ganze Arbeitswoche für diesen Prozess aufbringen. Wie wäre es statt Power-Woche, mit längeren Sprintphasen und einem weiterhin geregelten Arbeitsalltag? Für uns kein Problem! Wir passen Design Sprints regelmäßig auf unsere Auftraggeber und das jeweilige Kundenprojekt an.

Zwar muss der Prototyp so noch etwas warten, dafür bleibt jedoch genug Raum für jedes Thema, Feedback und interne Abstimmungen nach den jeweiligen Terminen – ganz individuell und falls nötig auch remote, was zusätzlich hohe Flexibilität und geringere Aufwandskosten bietet.

Wer schnell innovative Ideen kosteneffizient und ressourcenschonend umsetzen, Designkonzepte und Features erstellen und damit die UX agil und nutzerzentriert verbessern möchte, ist in unserem Webinar »Design Sprints: Schnell und zuverlässig die User Experience verbessern« am 4.Mai ab 10 Uhr genau richtig.

