Digital. Business. Talk. #025 »Content-Automation im E-Commerce«

Ohne Content geht’s nicht! Daher machen wir ihn kurzerhand zum nächsten Thema im Handelskraft Digital. Business. Talk. am 24. November um 16 Uhr. Mit von der Partie ist wie immer Host und Moderator Oliver Kling. Unterstützt wird er dieses Mal vom Content- und KI-Experten Saim Alkan, Chief Executive Officer bei AX Semantics.

Digital erfolgreich mit Content-Automation

Saim ist Pionier auf dem Gebiet der KI-getriebenen Texterstellung und er erfüllt den Traum eines jeden Content Managers: Tausende Produktdaten automatisiert optimieren, in nur wenigen Klicks.

Seine eigens entwickelte SaaS-Lösung ermöglicht es Mensch und Maschine mühelos dank Self-Service Natural Language Generation (NLG) Plattform zusammenzuarbeiten, um die Menge an Inhalten zu produzieren, die eben nötig ist, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.

Wie ihr es schafft, objektiven Content unter Einhaltung der SEO-Aspekte, weltweit und in gleicher Qualität auszuspielen, welche Vorteile die Lösung noch bereithält und wieso auch Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle dabei spielt, erklärt euch Saim am Mittwoch im Talk.

Digital. Effizient. Persönlich.

Wir leben, konsumieren – und das vor allem schnell. In Zeiten der digitalen Transformation ändern sich Trends fast täglich und so auch die Bedürfnisse der Kunden. Wer sie für sich gewinnt und es schafft Vertrauen aufzubauen, dem ist langfristiger Erfolg im E-Commerce gewiss. Content in kurzer Zeit zu erstellen oder zu ändern, ist daher essenziell.

KI schafft genau das. Content schnell, effizient und noch viel wichtiger: Personalisiert! Wie wichtig das ist, weiß Saim. Als erster Anbieter weltweit gibt AX Semantics daher seinen Kunden die Möglichkeit, Ideen spontan und vor allem skalierbar umzusetzen und durch dynamischen, gezielt ausgespielten Content, die Customer Journey zu optimieren. Nicht zuletzt werden Content und Marken jedoch erst unique, durch die Kreativität und Tonalität des Autors selbst, so Saim.

Seid gespannt auf Insights, aktuelle Zahlen aus Projekten von AX Semantics und vieles mehr – am 24. November ab 16 Uhr kostenfrei, live auf LinkedIn und ohne Anmeldung, Wir freuen uns auf euch 😉

Für alle, die nicht live dabei sein können, gibt es den Talk im Anschluss auch wieder als Podcast auf Spotify, Apple Podcast und SoundCloud zum Anhören.