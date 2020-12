Digital.Business.Talk. Afterwork Special #11: Behind the Buzzwords 2020

Phygital, Customer Centricity und Digital Twin haben alle etwas gemeinsam…Na? Kommt ihr drauf? Es sind alles Bestandteile des Buzzword-Bingos 2020. Wir haben euch, unter anderem, auch einige davon um die Ohren oder besser vor die Augen gehauen. Ob Microservices, Data-driven Business oder Multicloud – mit unseren Talks, Artikeln und Webinaren haben wir euch auch dieses Jahr stehts auf dem aktuellen Stand des Buzzword-Vokabulars gehalten. Gern geschehen^^



Digitaler Recap 2020

Aber genug in der Vergangenheit geschwelgt. Wie geht’s denn nun weiter? Werden uns diese Begriffe auch 2021+ noch auf Trab halten oder taten sie das überhaupt schon in 2020? Was hinter den Buzzwords steht, werden unsere Gäste Sven und Mirco im letzten Afterwork Special des Jahres mit Moderator und Host Oli herausfinden.



Schaltet wie gewohnt remote ein und lauscht den Dreien beim regen Austausch über die (vermeintlichen) Trend-Themen 2020 des Digital Business. Seid kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung direkt über zoom oder den facebook-Livestream dabei. Den dazugehörigen Link gibt´s wieder vor dem Talk auf unserer After Work Special-Seite. Im Nachhinein steht euch die Folge aber auch wieder bei Spotify, iTunes und SoundCloud zum Nachhören und auf der Talk-Seite zum Nachschauen zur Verfügung.

Digital Talk: und zwar der letzte des Jahres. Seid dabei!

Hier ein kleiner Auszug der Buzzwords des Jahres laut Stimmen des Internets:

Machine Learning

Edge Computing

Influencer-Marketing

Retargeting

Geotargeting

Sagt euch was? Nein? Dann seid am 17. Dezember ab 17 Uhr dabei und hört, was unsere Digital-Experten dazu sagen. Die Runde, diesmal bestehend aus Mirco Gatz Techlead Software Engineering, Sven Petzold Teamlead Software Engineering und Oliver Kling Digital Business Evangelist, gibt Aufschluss über diese und weitere Begriffe, die das Digital Business in diesem Jahr geprägt haben.

Natürlich darf in dieser Männerrunde eins nicht fehlen. Lang ersehnt und endlich wieder Teil des Afterwork Specials werden das ein oder andere kühle Bier als Drink des Abends sein. Also deckt euch schonmal mit ner kühlen Hopfenbrause ein und dann sehen wir uns am Donnerstagabend.

Wir freuen uns auf euch! 😊