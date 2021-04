Digital. Business. Talk. Afterwork Special #13 Mit Innovation und Strategie zur relevanten digitalen Marke

Endlich ist es wieder soweit. Haltet euch heute Abend frei und stellt die Portwein-Tonics bereit für das 13. Afterwork Special mit Host und Moderator Oliver Kling und seinem Gast Manuel Siskowski, Gründer und Geschäftsführer von WIESEMANN 1893.



Digital Stage, once again

Auf dem Weg zur ersten relevanten digitalen Werkzeugmarke haben wir Manuel erneut zu Gast. Vielleicht kennt ihr ihn schon als Speaker der B2B DMC 2020 oder vom Closing der diesjährigen Handelskraft Konferenz zum Thema »Weniger Müll. Mehr Innovation.«. Ihr merkt schon, nicht nur wir sind Fan, auch Manuel fühlt sich auf unserer virtuellen Bühne wohl 😉.

Von der Bühne auf die bequeme Couch, den Küchenstuhl oder Ohrensessel geht es diesmal zum abendlichen Afterwork Talk. Seid wie gewohnt kostenfrei und live dabei, wenn Oliver und Manuel über WIESEMANN 1893s Weg von der wilden Idee zu einer der erfolgreichsten D2C Brands in Deutschland sprechen.

Was WIESEMANN 1893 macht? Die Baubranche revolutionieren. As simple as that. Und zwar mit hochwertigem Werkzeugzubehör für »Creators of tomorrow« aus dem 3D Drucker.

Klingt ungewöhnlich? Wir nennen das außergewöhnlich innovativ und freuen uns Manuel im Talk zu begrüßen.



Digital Afterwork: Drink &Chat

Wie will WIESEMANN 1893 DIE Werkzeugmarke schlechthin werden? Und was macht die 3D-Halter so besonders? Welche Rolle spielt dabei die wachsende WIESEMANN-Community, die sich aktiv an den Innovationen beteiligt? Das besprechen die beiden Digital-Experten heute ab 17 Uhr im Talk. Seid über unseren facebook-Livestream dabei. Hier geht´s zum Profil.

Als Drink des Abends serviert uns Manuel Portwein-Tonic. Erfrischender und hochprozentiger könnte der Talk-Abend damit nicht beginnen.

Wir freuen uns auf euch. Bis heute Abend! 😉