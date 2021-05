Digital. Business. Talk. Afterwork Special #14 Voice Commerce: Die Macht der Sprache ist das neue Mobile-first

It´s time to talk. Und diesmal hat Host und Moderator Oliver Kling einen echten Sprach-Experten zu Gast im Afterwork Special. Gunnar Lahmann, CEO und Co-Founder von inside VOICE will das Leben der Menschen vereinfachen. Um zu erklären wie, beehrt er uns mit seiner Anwesenheit und dem brandaktuellen Thema Voice Commerce am 27. Mai ab 17 Uhr im Talk.



Digitale Veränderung der Sprache

Mit dem Parlograph erfand Thomas Edison eines der ersten Diktiergeräte und damit den ersten Sprachassistenten seiner Art. Von der ersten Sprachaufzeichnung 1877 hin zu Sprachnachrichten in Chat-Apps und mittlerweile Sprachbefehlen an smarte Home-Assistenten war es ein langer Weg. Dennoch: Die Alltagshelfer, wie wir sie heute kennen, sind eine junge Errungenschaft in der digitalen Welt. Mithilfe von künstlicher Intelligenz können sie mittlerweile sogar auf komplexe Anfragen reagieren, doch sie bergen noch viel mehr Potenzial auf dem Weg unseren Alltag zu erleichtern.

Wie die Prozesse dahinter aussehen, welche Arten von sprachbasierten KIs es gibt und was die Macht der Sprache bedeutet, wird Gunnar am Donnerstag im Talk verraten. Denn dahinter steckt weit mehr als nur ein Hype.

Digitale Drinks dürfen nicht fehlen

Kein Talk ohne ein erfrischendes Getränk. Gunnar bringt uns am Abend eine zuckerfreie Fritz Kola mit. Energiegeladen kann er mit Oliver dann auf die Business-Mehrwerte von Voice Commerce Lösungen eingehen und den Nutzerfokus herausstellen.

Lasst euch den spannenden Talk über die Zukunft der Sprach-KIs nicht entgehen und seid wie immer kostenfrei, ohne Anmeldung und live im facebook-Livestream dabei oder direkt via zoom. Die Aufzeichnung stellen wir euch wieder im Nachgang als Podcast auf Spotify, iTunes und Soundcloud zur Verfügung.

Bis morgen zum Talk! Wir freuen uns auf euch 😊