Digital. Business. Talk. – Afterwork Special #9 Data-Interoperability – Grundlage für erfolgreiches Data-Business?

It´s time to talk! Da sind wir wieder mit unserem Digital. Business. Talk. in der 9. Ausgabe des Afterwork Specials. Seid gespannt auf Mathias Dodt, Mitinitiator der »Interoperability Network Foundation – INF«, den unser Host und Moderator Oliver Kling am 22. Oktober begrüßt. Wie ihr live dabei sein könnt, lest ihr hier:





Digitale Daten

…werden mit Datensicherheit und -vertrauen Themen des Talks sein. Mit spannenden Insights aus der Interoperability Network Foundation wird Mathias über ihr Konzept sprechen und erläutern, wie die Hürde der aktuellen Datenstandards genommen werden kann. Der Head Business Development und Strategy wird die Open-Source-Plattform der INF näher beleuchten. Was Russland und die USA damit zu tun haben? Schaltet ein und erfahrt es selbst!

Kostenlos beitreten könnt ihr wie gewohnt am 22.10. ab 17 Uhr über das Konferenz-Tool zoom oder im facebook-Livestream. Im Anschluss wird das Gespräch auch wieder als Podcast auf Spotify, iTunes und SoundCloud veröffentlicht. Wie und wo ihr euch live beteiligen könnt? Einfach hier klicken.

Traditionell wurde auch zu diesem Talk ein Drink des Abends von unserem Gast gewählt. Diesmal zwar alkoholfrei, aber ein dennoch erfrischender Wachmacher für die abendliche Talk-Runde. Die hippe, schwarze Schorle eines Hamburger Duos:

fritz-kola

Zisch und weg und bis Donnerstag!