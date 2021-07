»Digital Strategy: Mit einem Framework schnell und effizient ins Projekt starten« [Webinar]

Die Digitalisierung holt jeden ein, in den verschiedensten Bereichen und Situationen. Unternehmen sollten sich daher folgende Frage stellen: Was ist unsere Strategie? Was Geschäftsführer und Abteilungsleiter ins Schwitzen bringt, ist allerdings kein Hexenwerk. Erhaltet im Webinar am 21. Juli ab 10 Uhr praxisnahe Learnings zum Thema Strategy Framework. Seid kostenfrei und live dabei.



Digital Strategy: Digital Transformation

Digitalisierung und Industrie 4.0 erfordern die Erforschung neuer Geschäftsfelder und Technologien. Doch digital bedeutet heute weit mehr als nur Technologie oder Internet. Unternehmen müssen auf strukturelle sowie kulturelle Veränderungen reagieren und sich anpassen. Hinzu kommen globale Anforderungen wie beispielsweise die Planung knapper Ressourcen, innovatives Denken und nachhaltiges Handeln. Um Change und Innovation nachhaltig im Unternehmen zu etablieren und ein zukunftsorientiertes, erfolgreiches Geschäftsmodell aufzubauen, ist eine richtige Digitalstrategie zwingend erforderlich. Die Auswahl der richtigen Strategie ist dabei aber gar nicht so leicht.

Die Lösung? Digital Strategy Frameworks! Das sind Werkzeuge, die Unternehmen bei der Strategiefindung helfen. So erhaltet ihr unter anderem eine strukturierte Ansicht auf individuelle Erfolgsfaktoren wie Wachstum und werdet bei der Ermittlung von Geschäftsproblemen unterstützt.

In Zeiten der digitalen Transformation entwickelt ihr mit solchen Frameworks ein sinngebendes Zielbild sowie eine gemeinsame Roadmap, um aufkommenden Veränderungsprozessen als modernes, digitales Unternehmen zu begegnen.

Digital Strategy: Vom Konzept zur Entwicklung

In unserem Webinar »Digital Strategy: Mit einem Framework schnell und effizient in Projekt starten« erklärt euch der Digital Strategy Consultant Marcel Leisker die Vorteile einer framework-basierten Digitalstrategie. Erhaltet praktische Learnings und Orientierungspunkte zur Festsetzung von Meilensteinen sowie zur Erfolgsmessung eures Unternehmens, um teure Fehlallokationen zu vermeiden.

Erfahrt außerdem, wie ihr ohne lange wissenschaftliche Studien und Diskussionen, schnell und kundenorientiert: