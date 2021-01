Digital Tech Podcast: dotSource launcht den dotCast

dotCast • der digital tech podcast • ist das neue Thing. Was hat es damit auf sich? Welche Themen werden behandelt? Und wo kann man sich den Podcast anhören? Take a look. (and a listen)



Digital Tech Knowledge 2 Go!

Den Podcast findet ihr bei Spotify und bei Apple Podcasts. Alle drei Wochen erscheint dort eine neue Episode. Doch worum soll es gehen?

Im dotCast vernetzen wir ganz unterschiedliches Branchen-Know-how und geben gemeinsam mit unseren Partnern & Digitalexperten Einblicke in aktuelle Software-Lösungen und digitale Trendthemen. Ob Data-driven Business, SEO, UX-Design oder Mobile-Commerce, im neuen dotCast kommen Business-Interessierte voll auf ihre Kosten.

Ihr wollt E-Commerce-, CRM-, PIM- oder Marketing-Automation-Software mit Bedacht auswählen und benötigt einen Überblick über bestehende Lösungen? Der dotCast ist die Antwort. Ganz bequem, für zuhause, unterwegs oder für den kleinen Tech-Snack zwischendurch.

Folgt dem Kanal und lasst euch zukünftig keine Folge mehr entgehen.