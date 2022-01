Digitale Champions: Handelskraft Trendbuch 2022 out now!

30 Prozent mehr Wachstum, 20 Prozent mehr Umsatz, 40 Prozent weniger Kosten. Klingt gut? Finden wir auch! Deswegen haben wir für euch Trends und Best Practices recherchiert, analysiert und ins brandneue Trendbuch Handelskraft 2022 »Digitale Champions« gepackt. Ab sofort steht euer Guide für Industrie und Handel zum kostenfreien Download bereit!

Holt euch alle Tipps & Management Summaries und erfahrt, wie ihr digitale Trends 2022 in euer Business integriert und selbst digitaler Champion werdet.

Ladet euch das Trendbuch Handelskraft 2022 »Digitale Champions« jetzt kostenfrei herunter!



Digitale Champions: Das Trendbuch-Jubiläum!

»Trends, Strategien und Potenziale im Everywhere-Commerce« lautet der Titel des ersten Trendbuchs. Das war 2013! Knapp eine Dekade und neun Ausgaben später hat sich viel getan – im Digital Business wie auch beim Trend-Kompass für Industrie und Handel.

Handelskraft 2022 »Digitale Champions« ist ein ganz besonderes Trendbuch. Aus mehreren Gründen. Es ist das 10.! Es ist der erste Teil einer neuen Trilogie und es kommt in einem komplett neuen Design daher. Euch erwarten knackige Intros zu jedem Kapitel, Management Summaries, Denk- und Handlungsanstöße zu Megatrends wie Nachhaltigkeit, Datenkultur und hybridem Handel.

Digitale Champions: Diese Themen und Trends erwarten euch

Marketing-Mix der Zukunft

Die marktangepasste Verkaufsstrategie allein reicht 2022 nicht mehr aus.

Voraussetzung für Wandel und Wachstum sind klare Marketingziele, die den permanent wandelnden Kundenbedürfnissen, Kaufgewohnheiten und digitalen Gepflogenheiten entsprechen.

Erfahrt in Kapitel 1,

wie sich klassische Marketing-Säulen: Product, Price, Place, Promotion um People, Process und Physical Evidence erweitert haben.

warum auch ihr euer Marketing weiterdenken solltet.

wie ihr diese Konzepte auf zukünftige Geschäftsstrategien anwendet.

Der Weg zur Lovebrand

Eine Marke hat heutzutage nur Erfolg, wenn sie Fans statt Kunden hat.

Im B2B ebenso wie im B2C. Mutige Unternehmen setzen wieder auf altbewährte Mittel wie Audio-Branding und Print-Marketing, und verbinden sie mit Voice-Commerce oder Livestream-Events.

In Kapitel 2 findet ihr Best Practices und Tipps,

welche Branding-Maßnahmen eure Marke stärken.

welche technologischen Voraussetzungen ihr braucht.

wie ihr als B2B-Unternehmen von Strategien und Kanälen aus dem B2C profitiert.

worauf ihr achten solltet, um eure Fans nicht zu überfordern.

Daten sind Freunde

Erst gemeinsames datengetriebenes Arbeiten ist erfolgreiches Data-driven Business.

Datengetriebenes Arbeiten gehört zu erfolgreichem Digital Business. Bevor ihr jedoch neue Technologien und Ansätze wie Data-Fabric, Natural-Language-Processing (NLP), Customer- und Data-Management-Plattformen und Business Intelligence (BI) nutzen könnt, solltet ihr einen ganz entscheidenden Grundstein legen: Eine Datenkultur.

Lest in Kapitel 3, wie

ihr euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Angst vor (dem Umgang mit) Daten nehmt.

Data Fabric nutzt digitale Transformation beschleunigt.

NLP-Anwendungen Datenauswertung und -verarbeitung erleichtern und in Rekordzeit automatisieren.

sich BI im Reality-Check schlägt.

Hybrider Handel

Erfolgreiche Händler bringen die Vorteile des Onlineshoppings in den Laden und die Vorteile des Ladens online.

Konsumenten sind Channelhopper. Sie spielen nicht mehr nach den Regeln des klassischen stationären Handels, sondern stellen ihre eigenen auf.

Kapitel 4 zeigt, wie

ihr euch digitale Konzepte wie Local Inventory Ads und Ship from Store stationär zunutze macht.

Showrooming und Windowshopping 2.0 euch einen neuen Zugang zum Kunden bringen.

ihr D2C und Deep-Commerce-Strategien umsetzt.

ihr über Re-Commerce und Spezialmarktplätze Erfolg in der Nische aufbaut.

Nachhaltige Geschäftsmodelle

Nachhaltigkeit ist branchenübergreifend zur Top-Business-Priorität geworden.

In Kapitel 5 widmen wir uns dem Megatrend 2022 und geben euch zahlreiche Tipps, wie ihr nachhaltige Geschäftsmodelle entwickeln könnt. Der Umwelt zuliebe und eurem Business zugute. Neben klassischen Handelsthemen wie Retouren senken oder nachhaltige Lieferketten erwarten euch in diesem Kapitel Best Practices und Analysen zu

Green IT

Sustainable UX

Behavioral Design

IT ist Business-Sache

Erfolgreiche Digitalunternehmen machen IT zum Teil aller Business-Units.

Damit Technologie zum besten Werkzeug und nicht zur größten Hürde wird, damit Trends auch zu Innovationen werden können, solltet ihr IT und Business noch enger miteinander verknüpfen. Wie euch das gelingt, erfahrt ihr in Kapitel 6.

Im Tech-Kapitel nehmen wir zudem lokale Cloud-Umgebungen, Security-driven Design und Trends wie Containerisierung, GitOps oder Service-Meshes unter die Lupe. Sie unterstützen euch dabei,

die Angriffsfläche für Sicherheitsrisikos zu minimieren.

euch schnell und flexibel anzupassen.

Aufwände und Kosten zu senken.

Zahlen und Fakten

Was Kunden wollen, was die einzelnen Branchen dafür tun und welche Systeme sie dabei unterstützen, zeigen euch aktuelle Zahlen und Fakten aus E-Commerce, Marketing, Data-driven Business, Cloud-Computing, PIM, UXD und CRM.

Digitale Champions jetzt kostenfrei herunterladen!

Da wir wissen, wie wichtig es ist, sich auf messbare Ergebnisse statt auf Bauchgefühle zu verlassen, haben wir Zahlen und Fakten in jedem der sechs Hauptkapitel integriert. So viel Deep Dive gab es noch nie. Überzeugt euch selbst.

Füllt jetzt das Formular aus sichert euch ein Exemplar des neuen Trendbuchs Handelskraft 2022 »Digitale Champions«!