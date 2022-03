Digitale Champions setzen sich durch: dotSource Kunden gehören zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands [5 Lesetipps]

Digitale Unternehmen sind besonders innovativ. Das bestätigt auch eine aktuelle Auszeichnung durch die Wirtschaftszeitschrift Capital und dem Daten-Portal Statista. Im Rahmen der Studie der innovativsten Unternehmen in Deutschland, wurden 470 deutsche Unternehmen als besonders innovativ ausgezeichnet. Davon sind allein 51 aus der Branche »Internet, Medien und Kommunikation«. Auf Platz zwei landen »Technologie- und Telekommunikations-Unternehmen«.

Ganz vorne mit dabei auch unsere Kundinnen und Kunden 3M , Würth, Peri, BHS Corrugated, Krones und Ottobock. Zu diesem Erfolg können wir nur gratulieren und sind stolz, sie bei ihren vielversprechenden Visionen auf dem Weg zu digitalen Champions zu begleiten.

Digitale Champions braucht jede Branche

Die meisten digitalen Unternehmen sind jung, flexibel und somit offen für Neues. Aber inzwischen erwarten die Kundinnen, Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Branchen eine stetige Weiterentwicklung von Produkten, Leistungen und internen Prozessen. In der Digitalisierung gilt: »wer rastet, der rostet« und verliert den Anschluss zum Wettbewerb.

Auch Capital und Statista haben im Rahmen der Auszeichnung für die innovativsten Unternehmen insgesamt 20 verschiedene Branchen und Industriebereiche unter die Lupe genommen – von der Autoindustrie, über die Medizintechnik bin hin zu Energie und Umwelt.

Dazu haben 3.600 Innovationsfachleute besonders fortschrittliche Unternehmen ihrer Branche vorgeschlagen. Diese wurden mittels verschiedener Fragen bewertet:

Wie regelmäßig liefert das Unternehmen innovative Produkte?

Hat das Unternehmen innovationsfördernde Geschäftsprozesse realisiert?

In welchen Leistungsbereichen ist das Unternehmen besonders zukunftsweisend?

Digitale Champions machen´s vor

Sechs dotSource Kundinnen und Kunden haben in diesem Ranking vier oder alle fünf Sternen erhalten und gelten somit für ihre Branche als Vorreiter.

PERI: Mit agilem Vorgehen neue Märkte erschließen

Dank fortschrittlicher Techniken ermöglicht die PERI GmbH Bauprojekte, die vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wären. PERI gehört zu den international größten Herstellern und Dienstleistern der Schalungs- und Gerüsttechnik.

Neben Großkunden wollte PERI einen neuen Markt erschließen und auch kleinere Bauunternehmerinnen und -unternehmer als Kundinnen und Kunden gewinnen. Mittels MVP-Ansatz (Minimum Viable Product) wurden wertvolle Daten über die Zielgruppe gesammelt und schrittweise eine nutzerfreundliche digitale Lösung entwickelt.

BHS Corrugated: Reibungsloser Datenaustausch dank Cloud-Plattform

BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH überzeugt Kundinnen und Kunden mit innovativen Servicelösungen wie Industrie 4.0 und der Integration von Digitaldruck. Innovative Produkte allein reichen aber nicht aus, um die Position als führender Lösungsanbieter für die Wellpappenindustrie zu halten.

Um Maschinenstillstände durch beispielsweise fehlende Ersatzteile bei Kundinnen und Kunden zu vermeiden, ist es wichtig, dass alle vorhandenen Systeme reibungslos interagieren. Deswegen integrierte BHS gemeinsam mit dotSource eine Cloud-Plattform, die nicht nur einen schnellen Datenaustausch gewährleistet, sondern auch für spätere Weiterentwicklungen verwendet werden kann.

Würth: Kundinnen und Kunden stets im Fokus

Der Onlineshop der Würth-Gruppe ist einer der erfolgreichsten B2B-Shops überhaupt und wurde 2019 auch dafür ausgezeichnet. Darauf ruht sich das Unternehmen aber nicht aus, sondern passt diesen regelmäßig an die sich ändernden Bedürfnisse der Zielgruppe an.

Zahlreiche Features wie Abo-Bestellungen und KI-basierten Produktempfehlungen, erleichtern den Verwaltungs- und Beschaffungsaufwand für Kundinnen und Kunden zunehmend. Dank der mobilen App können Kundinnen und Kunden außerdem direkt von der Baustelle aus nachbestellen.

