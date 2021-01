Digitale Freiheit #1: Marken 2021 – Das Handelskraft Digital. Business. Talk. Special mit Alexander Otto und Daniel Zoll

Neues Jahr, neues Special. In der Sonderausgabe: »Digitale Freiheit« werde ich mich in den nächsten Wochen mit den Speakern der Handelskraft Konferenz 2021 zum Digital. Business. Talk. treffen. Wir werden über Buzzwords und Trends sprechen und euch zeigen, wie unsere Talk- und Konferenzgäste diese in ihrem eigenen Unternehmen umsetzen. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, geben den ein oder anderen persönlichen Einblick und gehen all den Themen auf den Grund, die euch auch am 3. und 4. März auf der #HK2021 erwarten.

Digitale Freiheit im Digital. Business. Talk. Special

Alexander Otto, Head of Corporate Relations bei Tradebyte und Digital Content Creative Daniel Zoll aka @einfachdan kennen sich mittlerweile nicht nur mit dem Digital. Business. Talk. aus, sondern sind auch absolute Experten ihres Fachs. Und vieler anderer Fächer, wie ihr im Talk hören werdet 😉

Kurz vor Jahreswechsel haben wir über das große Thema Brand Experience gesprochen. Und darüber, was Marken 2021+ brauchen, um erfolgreich zu sein. Wenn ihr wissen wollt, wer es 2020 unter DIE Top Brands geschafft hat und wer Alex’ und Daniels ganz persönliche Gewinner sind und warum, dann klickt euch rein.

Digitale Freiheit ist für alle da

Die beiden Digital-Experten haben mir nicht nur mit der Businessbrille geantwortet, sondern auch als Dan und Alex, als Konsument wie du und ich. Anekdoten aus ihrem Berufs- wie Privatleben zeigten ganz klar:

Ob Nischen- oder Big Player, Insta D2C Brands oder alte Plattform-Hasen – allen erfolgreichen Marken ist eines gemeinsam: Sie interagieren mit ihren Nutzern. Wie sie das tun und welche Mehrwerte dabei für Kunden wie das Unternehmen selbst rumkommen, erfahrt ihr im Talk. Unter anderem sprechen wir dort über:

good old Personalisierung

the one and only Data-driven Business

never to forget Purpose-driven Brands

volle Transparenz

Humanising Business , please

, please oh so Conscious Consumption

aber bitte Service-first

Liest sich gut? Klingt noch besser:



Den Talk findet ihr auch auf SOUNDCLOUD und iTunes.

Digitale Freiheit auf der Handelskraft OnlineStage

Am 3. März 2021 werden wir Alexander Otto und Daniel Zoll wiedersehen und hören. Daniel wird das erste Panel »Der Weg zur Lovebrand im B2C – Marken 2021+« eröffnen. Nach dem Gespräch mit Marken wie ESPRIT und Dildoking werden er und Alex sich in einem verbalen Schlagabtausch die Takeaways des Panels schnappen, Learnings wie Fails auf den Tisch packen und euch zeigen, wie ihr zur Lovebrand werdet.

Was euch auf der #HK2021 am 3. und 4. März noch erwartet? Checkt doch hier mal die Agenda und klickt euch in den nächsten Wochen in die Digital. Business. Talks. sowie den Blog. Wir freuen uns auf euch.

Eure kostenfreien Tickets für die Handelskraft und noch mehr Infos zu Programm, Speakern und Co. findet ihr hier. Seid dabei. Wird gut.

Im nächsten Talk begrüße ich Bastian Tigges und Robert Schmidt von ESPRIT. Auch in der 2. Folge des Specials Digitale Freiheit wird es noch einmal um das Markenthema gehen. Dann mit dem Schwerpunkt auf Fashion & Lifestyle. Bis dahin.