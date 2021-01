»Digitale Freiheit gestalten – Digital Business Trends 2021 für Industrie und Handel« [Webinar]

2021. Das Jahr danch. Das Jahr der »Digitalen Freiheit«. Wie ihr diese gestaltet, nutzt und lebt, hängt auch von den Trends der Digitalisierung ab. Werdet jetzt zum Trendsetter, macht digitale Freiheit zu digitalem Erfolg und erfahrt im kommenden Webinar Wednesday, welche Themen 2021 besonders im Fokus der Digitalisierung stehen werden und wie ihr eure Digitalprojekte darauf ausrichtet. Also seid dabei und trend it up!



Digitale Freiheit gestalten – Wie ihr die Trends erkennt und umsetzt

Im Webinar »Digitale Freiheit gestalten – Digital Business Trends 2021 für Industrie und Handel« werde ich euch genauer erklären, worauf es 2021 ankommt. Welche Trends es gibt und wie ihr sie nicht nur erkennt, sondern auch erfolgreich für euer Business umsetzt, das besprechen wir am 27. Januar von 15-16 Uhr im Webinar.

Seid kostenfrei dabei und meldet euch gleich hier an.

Der Webinar Wednesday bringt diesmal ein Thema zum Jahresbeginn in den Fokus, das passender nicht sein könnte: Die Trends für Industrie und Handel. Neues Jahr heißt auch (neue) Vorsätze und neue To-Do-Listen. Neue Strukturen und Optimierungsmaßnahmen werden getestet und man nimmt sich vor, digital noch besser aufgestellt zu sein. Denn die Konkurrenz schläft nicht. Um auch wie im vergangenen Jahr trotz Social Distancing vernetzt zu bleiben, Kommunikation und Zusammenarbeit auf ein neues Level zu heben, stellen wir euch die Trendthemen 2021 vor.

Digitale Freiheit gestalten – Seid jetzt dabei

Erfahrt außerdem:

Welche Trend-Themen vor allem das Business von Industrie und Handel beeinflussen werden,

Wie ihr die Trends erkennt und umsetzt,

Und welche Potenziale für euer Digital Business darin stecken.

Interesse geweckt? Bereit zum Trendsetter aufzusteigen? Dann schaltet ein und seid am 27. Januar live dabei, wenn ich aus dem brandneuen Digital Business Kompass 2021 plaudere, Trends vorstelle und mit euch Digitale Freiheit gestalte.

Ich freue mich auf euch!