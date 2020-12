Digitale Freiheit: Sneak Peak ins Trendbuch Handelskraft 2021

14.12.2020. Zehn Tage bis Weihnachten. 18 bis zum neuen Jahr. 31 bis zum 14. Januar 2021. Na schön. Und? Tja, der 14. Januar 2021 ist eben ein besonderer Tag. Denn dann, liebe Leute, ist es soweit: It’s a Date. Release Date.

Bestellt euch jetzt schon eure Ausgabe des Trendbuch Handelskraft 2021 »Digitale Freiheit« vor.

Was euch erwartet? Ne kleine, aber wirklich nur ne kleine Sneak Peak heute hier.

Digitale Freiheit ist für alle da

Wie gesagt, 14.12.2020. Ich sitze wieder im Family Office. Mein Team trudelt nach und nach im virtuellen Marketingbüro ein. Wir sagen uns Guten Morgen, wenn wir da sind. Und melden uns kurz ab, wenn wir Termine haben oder in die Mittagspause verschwinden. Naja, oder wenn die Kinder rufen – Echtzeitdokumentation – dass sie Kopfhörer brauchen, weil die Mama so laut tippt. Mama (ich) kann zu Hause arbeiten. Und zwar gut. Weil sie so einen großen [Pompjuta] hat, und einen kleinen daneben.

Ja, Mini feiert’s. Nicht nur den großen [Pompjuta]. Ausschlafen. Kein Kindergarten. Mama ist da. Die große Schwester auch. Warte kurz. Déjà lu, oder? Japp, Co(rona)-Working-Space lässt grüßen.

Und was hat dieser Prolog nun mit dem neuen Trendbuch zu tun? So einiges. Denn er zeigt Digitale Freiheit. Er zeigt, dass ich, wie auch meine 330 Kolleg:innen den Arbeitsalltag nach meinem Leben ausrichten kann und nicht umgekehrt. Dass ich jederzeit und von überall aus mit meinem Team sprechen, zusammenarbeiten und geilen Scheiss machen kann. Da ist ne Menge geiler Scheiss rungekommen übrigens in den letzten Monaten. Trotz, oder erst recht wegen Corinna.

Digitale Freiheit ist überall

Eine bessere Work-Life-Balance equals mehr Produktivität. Ist erwiesen. Nicht nur bei uns. Werdet ihr auch in den Zahlen und Fakten im Trendbuch wiederfinden. Und im Kapitel, das sich ausschließlich der (guten) Zusammenarbeit widmet. Ist nämlich auch keine Frage des Ortes. Ebenso wenig wie Teamspirit, Onboarding oder erfolgreiche Projekte.

Digitale Freiheit ist die Unabhängigkeit des Ortes. So viel sollte bis hierhin rübergekommen sein. Sie ist eine Frage der richtigen Tools, einer starken IT und vor allem: des richtigen Mindsets.

Was ihr noch braucht, um digitale Freiheit für euch, eure Mitarbeiter:innen, Partner, Kunden und deren Kunden zu ermöglichen, das erfahrt ihr im Trendbuch Handelskraft 2021 Digitale Freiheit.

Wir sehen uns am 14.01.2021 an dieser Stelle wieder und bis dahin, lunzt doch mal hier rein. Da gibt’s schon die ersten Kapitel und Inhalte für euch zum neugierig werden.

Wir freuen uns enorm drauf.

Digital ist jetzt

Mein ganz persönlicher Dank geht jetzt auch noch raus. DANKE liebstes Trendbuch-Team und liebe dotSource-Familie, dass Digitale Freiheit nicht nur bei uns gelebt wird, sondern in 31 Tagen nun auch in Print und Webversion verfügbar sein wird UND: dass wir sie am 3. und 4. März 2021 auf der virtuellen Bühne zelebrieren werden, als gäb’s kein Morgen. Wo? Online, dürfte klar sein. Bei der Handelskraft Konferenz 2021.

Das wird ein (Mani)FEST für Digitale Freiheit.

Seid dabei. Wir freuen uns auf euch.

Bis dahin: Bleibt zu Hause, bleibt gesund und positiv.