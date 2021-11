Digitaler Klimachampion 2021: TEAG erhält Energiewende-Award

Dass Energieeffizienz sich gleich doppelt auszahlt, hat unser Kunde TEAG bewiesen. In der Kategorie Energieeffizienz erhielt die Thüringer Energie AG den Energiewende-Award 2021 und sich damit gegen zahlreiche Energieversorger der DACH-Region durchgesetzt.

Wandel lebt auch in der Energieversorgung von digitalen Geschäftsmodellen, innovativen Produkten und personalisierter Kundenansprache. Das zeigt unser Kunde mit seinem zukunftsweisenden Produkt- und Dienstleistungsportfolio und einem einzigartigem Online-Auftritt.



Digitaler Klimachampion setzt auf Energieeffizienz

Sprechen wir über den steigenden Energiebedarf, sollten wir uns nicht nur beim Blick in das Portemonnaie Sorgen machen. Um den Ausstoß klimaschädlicher Kohlendioxide zu verringern, braucht es neue, fortschrittliche Energieangebote. Die Ausweitung energieeffizienter Leistungen ist allerdings langwierig und teuer.

TEAG gilt hier als Vorreiter und bietet inzwischen verschiedene Angebote zur Steigerung der Energieeffizienz in Unternehmen und Privathaushalten. Beispielsweise erkennen Thermografie-Kameras undichte Stellen im Haus. Das sorgt dafür, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Wärmeverluste und damit unnötigen Energieverbrauch proaktiv und gezielt vermeiden.

Digitale Strategie für mehr Kundennähe

Energiewende bedeutet Wandel! Nicht nur in der Energieerzeugung und -nutzung, sondern auch in den Köpfen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Für Kundinnen und Kunden ist der Energieversorger die erste Anlaufstelle bei Energiefragen. Umso wichtiger ist es, dass Energieversorger transparent, zukunftsorientiert und nahbar auftreten. Deswegen wandte sich die TEAG an dotSource, um gemeinsam eine zeitgemäße und kundenorientierte Online-Strategie zu entwickeln. Um die Zielgruppe und ihre Bedürfnisse besser zu verstehen, wurden im Zuge eines Design-Thinking-Workshops Ziele entwickelt, die im Anschluss durch eine optimierte User-Experience, konkreten Trackingkonzepten und einer neuen Social-Media-Strategie umgesetzt wurde.

Digitaler Auftritt von TEAG überzeugt

Eine moderne und performante Onlinepräsenz ist längst keine Frage mehr der Branche. Welche Rolle sie für die Auswahl der besten Energieversorger spielt, zeigen auch die Analysekriterien, die für die Vergabe des Awards herangezogen wurden. Im Fokus stand dabei die Frage: Stimmen Angebot und Qualität der Anbieter mit den Anforderungen der Kundinnen und Kunden überein?

Über das Verfahren des sogenannten »Mystery Shopping« bewerten zuvor gebriefte Käuferinnen und Käufer neben dem Angebotsportfolio auch die Kommunikations- und Marketinginstrumente der Anbieter.

TEAG überzeugt in diesen Kategorien auf ganzer Linie. Wir sind stolz, einen digitalen Klimachampion wie TEAG weiter zu begleiten und freuen uns, ein Team zu unterstützen, das nicht nur digital, sondern auch nachhaltig auf der Überholspur ist.

Werde auch du digitaler Klimachampion und erfahre im brandneuen Trendbuch Handelskraft 2022 »Digitale Champions«, wie du Nachhaltigkeit in dein Geschäftsmodell integrierst. Leiste deinen Beitrag – der Umwelt zuliebe und deinem Business zugute.

Bestell das neue Trendbuch schon jetzt kostenfrei vor. Einfach das Formular ausfüllen und dein Exemplar einen Tag vor offiziellem Release sichern.