»Digitalisierung von Marketing, Vertrieb und Services: Mit dem agnostischen Ansatz zum richtigen System.« [Webinar]

Wir haben es schon oft gesagt, geschrieben und an euch weitergetragen: Die digitale Transformation ist nicht mehr aufzuhalten und früher oder spätestens seit 2020, wie wir finden, sollte sie in jedem Unternehmen, das seine Kunden auch auf modernen Kanälen erreichen will, Einzug gehalten haben.

Doch wie sieht der Weg zur Digitalisierung nun eigentlich aus? Was ist zu tun, um konkurrenzfähig zu bleiben und sich auf dem digital neuesten Stand zu halten? Antworten auf diese Fragen bringen Jessica und Tino in ihrem Webinar zum agnostischen Ansatz mit. Klingt gut? Dann schaltet euch rein!



Digitalisierung – Let´s get it started!

Zuallererst sollte ein Plan her. Dann vielleicht auch ein geeigneter Partner, der mit einer Strategie und Lösungen zur Seite steht. Dieser sollte am besten schon viel Erfahrung mitbringen, Referenzen aufweisen, eine große Auswahl an Tools im Petto haben und im besten Fall die geeignetsten für mich finden. Kein einfaches Vorhaben bei diesen Ansprüchen. Doch Agenturen, die das bieten, gibt es wie Sand am Meer. Wie also finde ich die richtige und eine, die am besten auf meine Wünsche eingeht, meine Erwartungen erfüllt oder gar übertrifft?

Eine solche Agentur sollte vor allem agnostisch handeln. Was das ist und wie eine Beratung so erfolgreich gelingt, erfahrt ihr im kommenden Webinar mit unseren Experten Jessica Kopyto und Tino Machts am 04. Februar. Seid dabei, wenn euch unsere Inhouse Beratungsexperten berichten, mit welchem Ansatz sie auf die Kunden zugehen und wie eine Strategie am zielführendsten erarbeitet wird.

Welche Systeme gibt es im dotSource Portfolio, welche Partner und Leistungen bieten wir an? Und was ist mit denen, die wir (noch) nicht vorweisen können? Fragen über Fragen, die euch die beiden gern beantworten werden.

Digitalisierung von Marketing, Vertrieb und Services heißt auch Vernetzung und Austausch

Warum und wie in einem über 300 Mann und Frau starken Unternehmen mit Kommunikation und interner Wissensvermittlung, Expertise und Support und trotz verschiedenster Teams und Aufgabenbereiche gebündeltes Wissen direkt an den Kunden weitergegeben werden kann, erzählen euch Tino und Jessica.

Seid dabei und meldet euch jetzt kostenfrei zum Webinar »Digitalisierung von Marketing, Vertrieb und Services: Mit dem agnostischen Ansatz zum richtigen System.« am 04. Februar ab 15 Uhr an!

Digitalisierung – News live oder on demand

Unsere Webinare gibt es natürlich live und für euch zum Nachschauen und -hören, wann und wo immer ihr wollt. Einfach anmelden und keine News verpassen. Ihr wollt jetzt schon mehr Infos? Dann stöbert doch gern mal durch unsere neue Mediathek, in der ihr alle bisherigen Webinare inklusive Aufzeichnung findet oder hört in die Podcasts zu den Webinaren. Viel Spaß beim Nachschauen!

Na? Interesse geweckt? Dann seid dabei und meldet euch hier kostenfrei zum Webinar an.

Wir freuen uns auf euch, eure Teilnahme und Fragen.

Bis dahin! 😊