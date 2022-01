Digtial. Business. Talk #027 mit Wulf Bickenbach

Im ruhigen Fahrwasser schippern, kann jeder. Wer auf neue digitale Geschäftsmodellen setzt, muss aber dem ein oder anderem Sturm standhalten. Das sorgt nicht nur für ordentlich Nervenkitzel, sondern führt auch zu mehr Erfolg. Denn harte Arbeit zahlt sich bekanntlich aus.

Aber keine Sorge, im Digital. Business. Talk. am 18.Januar geht es nicht um die Wetterlage, sondern um die Lage der Digitalisierung in der Baubranche. Denn diesmal talked Host und Moderator Oliver Kling mit Wulf Bickenbach, Director of New Digital Ventures bei Z Lab.

Schaltet also morgen 15 Uhr live ein und seid dabei, wenn die beiden über Inkubatoren und Ventures sprechen und wie diese die eher konservative Baubranche voranbringen können.

Corporate Venturing: Innovationslabor für digitale Geschäftsmodelle

Geht es um den digitalen Wandel ist die Baubranche noch immer auf den hinteren Plätzen. Das aber auch das Baugewerbe vor allem von der Prozessdigitalisierung profitieren kann, war Deutschlands größtem Baumaschinenhändler früh klar. Deswegen startete der Zeppelin Konzern bereits 2016 mit dem Innovationslabor Zeppelin Lab GmbH (Z LAB), das bewusst außerhalb des eigenen Kerngeschäfts angegliedert ist.

Mit dem Ziel, neue digitale Lösungen zu entwickeln, die den Bau effizienter und vernetzter machen, fördert Z LAB die Entwicklung innovativer Prototypen und unterstützt Gründer bei der Entwicklung wettbewerbsfähiger Geschäftsmodelle.

Corporate Venturing: Aus Klein wird Groß

Wulf kennt sich im Start-up-Gewässer übrigens richtig gut aus. Da er es schon immer spannend fand, wie aus etwas Kleinem, was ganz Großes werden kann, hat er schon vor seiner Zeit bei Z Lab Ausgründungen aus der Hochschule und Universität Potsdam unterstützt. Durch seine Erfahrung und mit dem Mutterkonzerns Zeppelin im Rücken, sind optimale Voraussetzungen geschaffen, junge und innovative Geschäftsmodellen für die Baubranche zu entwickeln.

Ihr wollt mehr über Corporate Ventures, Inkubatoren und den neuen Geschäftsmodellen von Z Lab wissen? Dann macht euch gefasst auf einen spannenden Talk über Chancen in der Baubranche, Herausforderungen im B2B und wichtigen Learnings aus dem Corporate Venturing.