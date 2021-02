Die dritte Folge des dotSource Podcasts »dotCast« ist nun auch online und überall erhältlich, wo es Podcasts gibt. Doch worum geht’s?

dotCast • der digital tech podcast

Den Podcast findet ihr bei Spotify und bei Apple Podcasts. Alle drei Wochen erscheint dort eine neue Episode. Im dotCast vernetzen wir ganz unterschiedliches Branchen-Know-how und geben gemeinsam mit unseren Partnern & Digitalexperten Einblicke in aktuelle Software-Lösungen und digitale Trendthemen. Ob Data-driven Business, SEO, UX-Design oder Mobile-Commerce, im neuen dotCast kommen Business-Interessierte voll auf ihre Kosten.

Thema dieses Mal: Data-driven Business. Seit der Entwicklung des Business zum E-Business haben Daten jeglicher Art einen immer höheren Stellenwert. Ihr Volumen steigt in Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft stetig an. Auch durch die Arbeit mit vielen verschiedenen Systemen entstehen wiederum Unmengen an Daten. Dies bedeutet allerdings nicht immer, dass auch genauso viele Informationen in ihnen stecken. Hier gilt es, den Überblick zu behalten, die Daten zu ordnen, zu kategorisieren und ihren Mehrwert zu erkennen. In dieser dotCast Episode widmen wir uns diesem Weg: Vom Bauchgefühl hin zu datenbasierten Entscheidungen, vom Use-Case zum Business-Case.

Mit dabei:

Steffen Schramm (dotSource)

Moderation: Luisa Woik (dotSource)

