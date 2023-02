DXP – ein Kürzel, hinter dem richtig viel steckt: die einfache Verwaltung der eigenen Inhalte, eine agile Plattform und an erster Stelle durchweg hochwertige Kundenerlebnisse.

In unserer neuen Podcastfolge spricht Digitalexperte und Moderator der diesjährigen Handelskraft Konferenz Stefan Renz mit Magnolia-Experte Sebastian Stang darüber, wie sich der Trend um die Digital-Experience-Plattform überhaupt entwickelt hat und wie Unternehmen von einer solchen konsolidierten Systemlandschaft profitieren können.

DXP: Von Content bis zum Digital-Experience-Management

Um die eigene Zielgruppe von Produkten und Leistungen zu begeistern, sind Unternehmen meist mit dem Content-Management für die eigene Website gestartet. Hinzukamen immer mehr Kanäle und Devices, über die sich Konsumierende informiert haben.

Inzwischen gibt es verschiedene Systeme, mit denen ihn ihr all diese Kanäle managen und Einkaufserlebnis für eure Kundschaft noch besser gestalten könnt. Das Ergebnis: Ein komplexes Netz aus technischen Lösungen und Disziplinen, die nur zusammengedacht, die Zielerreichung eures Unternehmens optimal unterstützen.

Sebastian erklärt im Podcast, dass mit einer Digital-Experience-Plattform die Verwirklichung digitaler Erlebnisse möglichst reibungslos und vor allem über die gesamte Customer Journey hinweg gelingt.

DXP: Neue Technologien und Anforderungen schaffen digitale Erlebnisse

Moderne Technologien und veränderte Kundenanforderungen gehen Hand in Hand. Produkttexte und -bilder reichen längst nicht mehr aus, um Webseitenbesucherinnen und -besucher zu Fans zu machen. Um als Unternehmen flexibler auf Kundenanforderungen reagieren zu können und noch bessere Kundenerlebnisse zu schaffen, ist die Anbindung weiterer Systeme erforderlich. Das können zum Beispiel Personalisierungs-Engines, Data-Management-Systemen oder Customer-Data-Platforms sein.

DXP: Zahlreiche Vorteile für Unternehmen und ihre Kundschaft

Eine DXP dient in erster Linie dazu, alle Tools, die im Unternehmen eingesetzt werden, über alle digitalen Kanäle hinweg effektiv und effizient einzusetzen. Das erfordert eine Konsolidierung dieser verschiedenen Systeme. Was zunächst erst einmal wahnsinnig komplex klingt und auch ist, lohnt sich aber doppelt.

Sebastian nennt hier zum Beispiel den Vorteil für Marketer, die einfach Inhalte für verschiedene Kanäle an einer Stelle, und zwar im Headless CMS zentral verwalten können. Außerdem ermöglicht die zusätzliche Integration von Analytics-Funktionen eine noch persönlichere Ansprache der gewünschten Zielgruppe. Das trägt dazu bei, dass euer Unternehmen positiv im Gedächtnis bleibt, weil User auch wirklich nur noch mit Inhalten bespielt werden, die für sie relevant sind.

Auch ist die DXP aufgrund ihrer modularen Microservice-Architektur wesentlich flexibler und resilienter. Mit einer solchen Architektur könnt ihr neue Features für eure Zielgruppe reibungslos testen und implementieren, ohne dass das System beeinflusst wird. Außerdem sichert euch die hohe Skalierbarkeit eure Umsatzzahlen insbesondere in Zeiten hoher Belastungsspitzen wie zum Beispiel am Black Friday und zum Weihnachtsgeschäft.

Vorteile auf einen Blick:

effiziente Verwaltung und Ausspielung von Inhalten

zentrale Verwaltung und Analyse von Kundendaten

zielgerichtete Personalisierung

profitables Omnichannel-Marketing

kürzere Time-to-Market dank Low-Code-/No-Code-Ansatz

mehr Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der IT-Landschaft

Reinhören in die neue Folge des Digital.Business.Talk. lohnt sich also, um herauszufinden, wie euer Unternehmen diese Vorteile für sich nutzen kann.



DXP auf der Handelskraft Konferenz 2023 – Jetzt Ticket sichern!

Spätestens 2023 gehört Digital-Experience-Plattform zu einem der Trends am digitalen Horizont, die Unternehmen unbedingt angehen sollten. Welche Strategien, Technologien und Trends euch dabei helfen, erfahrt ihr von Macherinnen und Machern aus dem Digital Business am 22. März auf der Handelskraft Konferenz. Neben spannenden Praxisbeispielen auf der Bühne erwarten euch interaktive Workshops mit unseren Expertenteams sowie zahlreiche Möglichkeiten zum Netzwerken. Auch unser Partner Magnolia ist live vor Ort in Leipzig und beantwortet euch eure Fragen rund um das Thema Digital Experience Platform.

Sichert euch jetzt euer Ticket und holt euch wertvolle Tipps für euer Business.