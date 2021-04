Easter Eggs in der modernen Spielewelt [Netzfund]

Easter Eggs, wer kennt sie nicht. Also nicht Ostereier, die haben wir zur Osterzeit mehr als genug. Es geht um von Spiele-Entwicklern bewusst versteckte Spieleinhalte und Anspielungen an Filme oder Serien, mit denen man beim Zocken nicht gerechnet hätte. Teilweise sind diese aber noch besser versteckt als vom Osterhasen. Der heutige Netzfund richtet sich vor allem an Zocker, Nerds und GTA-Fans.

Easter Eggs mit Ecken und Kanten

Na, weißt du was wir meinen oder ist die Gaming-Zeit zu lange her? 😉 Na dann, hier ein paar Beispiele für dich:

Wenn du in der mittlerweile in die Jahre gekommenen GTA 5 Welt unterwegs bist, gibt es etwa zwischen 0 und 1 Uhr auf dem Mount Gordo einen weiblichen Geist in einem weißen Kleid zu sehen. So sieht es aber mehr nach einem Horrorfilm als nach einem Geist aus. Wirklich versteckt ist das Easter Egg zugegeben nicht, aber durch Zufall ist man zu der Uhrzeit bestimmt nicht dort. Weit draußen auf dem Pazifik gibt es außerdem ein untergegangenes Ufo auf dem Grund zu finden. Das Easter Egg wirft wohl wieder die Frage auf: Gibt es Aliens? Mal schnell runtertauchen ist allerdings nicht, da brauchst du schon ein U-Boot.

Im neuen Cyberpunk 2077 findest du in einer Höhle in den Badlands, welche stark an die Batcave erinnert, das schwarze Batmobil zum Mitnehmen. Zufall? Nein, ganz klar eine Anspielung! Auch die erste Mission führt dich in den Raum 1237, dort sollt ihr eine Frau retten. Leider liegt sie regungslos in der Badewanne. Das wars wohl mit der Rettungsmission.

Diese Szene erinnert stark an den Horrorfilm-Klassiker The Shining. Dort begibt sich der kleine Danny in den Raum 237 und findet eine ebenso regungslose Frau in der Badewanne. Das kann kein Zufall sein, denn auch die typischen Worte »Here’s Johnny« aus dem Film, bekommst du immer wieder von deinem Begleiter Mr. Silverhand zu hören.

Mit solchen Easter Eggs wird man oft kurzweilig und zusätzlich unterhalten. Na, hast du auch schon welche entdeckt?