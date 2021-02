Emoji-Nachschub für iOS 14.5 [Netzfund]

Mit dem iOS 14.5 Update bringt Apple endlich auch neue Emojis aufs iPhone. Mit dabei sind unter anderem mehr Hautfarben, ein Gesicht in den Wolken – und ein paar Abänderungen bereits bekannter Emojis.

Seien wir ehrlich: Natürlich ist es wichtig und schön, dass Apple sein iOS aktualisiert und verbessert. Schließlich bringt uns das regelmäßig nützliche neue Funktionen – von Datenschutz und Sicherheit ganz zu schweigen. Aber eigentlich geht es uns doch um sie: die neuen Emojis, die oft mit Systemupdates den Weg auf unsere Smartphones finden.

Die Public-Beta-Version von iOS 14.5 enthüllt, wie die Apple-Versionen der neuen Emojis aussehen, die das zuständige Unicode-Konsortium schon im September 2020 bekannt gegeben hatte. Je nach Betriebssystem und Anbieter können die kleinen Bildchen dann durchaus in Details variieren – da pflegt jeder einen eigenen Stil.

Neben vielen weiteren Optionen für die Hautfarben der Charaktere – beispielsweise bei den „Küssendes Pärchen“- und „Pärchen mit Herz“-Emojis – gibt es jetzt auch die Möglichkeit, die Abbildung eines Mannes, einer Frau und einer geschlechtsneutralen Person mit (Hipster-)Bart zu verwenden. Dazu kommen die ganz neuen Emojis, darunter ein Herz, das einen Verband trägt, und ein Gesicht in den Wolken (das die Kollegin von Gizmodo spontan an den Genuss bewusstseinserweiternder Substanzen erinnert).

Zusätzlich hat Apple aber auch einigen längst bekannten Emojis ein Update verpasst. Dazu zählt auch die Darstellung einer kletternden Person – sie trägt zukünftig einen Helm. „Safety first“ gilt eben auch im digitalen Raum. Ebenfalls angepasst hat Apple das Kopfhörer-Emoji. Bisher zeigte das einen recht generischen, schwarzen Kopfhörer – jetzt sind die hauseigenen Airpods Max deutlich zu erkennen.

Außerdem ein brennendes Herz. OMG. Ein brennendes Herz!

iOS 14.5 is in beta now, coming to a public release soon. This supports Emoji 13.1, the latest emoji list with these new additions 📲 https://t.co/tdSiIYB0gI pic.twitter.com/BimawJoBUy

— Emojipedia (@Emojipedia) February 17, 2021 «