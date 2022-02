Employer Branding Tipps: #HK2022 Speakerin Kim Feistner im Digital.Business.Talk.

Starke Marken sind starke Employer Brands. Say what? Ja, da ist ein Unterschied und doch muss beides zusammenpassen. Wie Unternehmen, insbesondere im B2B, zu einer starken Employer Brand werden und welche Vorteile sich daraus für das ganze Unternehmen und die Corporate Brand ergeben, das habe ich mit Handelskraft Konferenz Speakerin Kim Feistner von lookfamed im Digital.Business.Talk. besprochen.

Employer Branding ist ihr Job: Kim Feistner, lookfamed

Wie baut man eine starke Employer Brand auf? Von innen und nach außen? Auf welche Werte kommt es an, wenn man junge Talente, aber auch die ältere Generation von sich als Arbeitgeber überzeugen will?

Diese Fragen habe ich auch Kim im Digital.Business.Talk. gestellt.

Als Employer Branding Enthusiast unterstützt sie gemeinsam mit dem Team von lookfamed Unternehmen jeder Branche und Größe dabei, sich als attraktiver Arbeitgeber, beispielsweise über Social Media, zu platzieren.

Employer Branding als Teil ganzheitlichen Campaignings: Über lookfamed

Lookfamed ist eine Full-Service Influencer Marketing Agentur. Das junge Team mit Sitz in Göttingen begleitet Unternehmen bei der Entwicklung authentischer und kreativer Content- und Influencer-Kampagnen. Dafür arbeitet lookfamed eng mit Influencern zusammen.

Wie wichtig die Präsenz auf Social Media, relevanter, hochwertiger Content und Community- Building für Unternehmen sind, zeigt sich auch beim Thema Employer Branding. Auch dabei unterstützt die Agentur Unternehmen mit ihren HR-Expertinnen und zeigt, worauf es ankommt.

Employer Branding: Authentizität! Authentizität! Authentizität!

Bei der Frage nach dem wichtigsten Wert, den ein Unternehmen haben/ verkörpern muss, sind Kim und ich uns einig: Authentizität. Ein gern und viel benutzter Begriff. Doch was bedeutet das für Unternehmen? Zum einen geht es darum, das, womit man nach außen als Marke wirbt, auch tatsächlich zu leben. Fancy Claims allein reichen nicht, um als authentische Marke und Arbeitgeber wahr- und ernstgenommen zu werden und somit erfolgreich zu sein.

Employer Branding und die EVP

In der Employer Value Proposition (EVP) steckt nicht umsonst das Wort VALUE. Wenngleich das Wort rein lexikalisch in der deutschen Übersetzung: Markenversprechen verlorengeht, bedeutet das nicht, dass es als Kern nicht drinstecken muss. Long story short: Packt euer Werteverständnis in einen knackigen, emotionalen und eindringlichen Claim, der zu euch passt. Announced nichts, was ihr nicht bieten könnt.

Und wie findet ihr die EVP, die zu euch und eurer Unternehmensphilosophie passt? Sie sollte von innen kommen. Genauso wie ihr eure (Arbeitgeber) Marke von innen nach außen aufbauen solltet und nicht umgekehrt. Employer-Branding-Expertinnen und -Experten wie lookfamed unterstützen euch dabei.

Employer Branding is Family Business

Und auch das geht nur, weil lookfamed selbst von innen heraus das verkörpert, was die Family, wie sie sich selbst nennen, Unternehmen vermitteln möchte: Authentizität.

So viele Parallelen zu dotSource, unseren 20 Grundsätzen, ja selbst dem Hacktag. Statt freitags findet das AllCompany Meeting bei lookfamed zum Bergfest statt und heißt: Mettwoch. Well played 😉 Hack scheint so ein Ding zu sein.

Welche Gemeinsamkeiten wir noch mit unseren Handelskraft Konferenz Gästen haben und warum das die perfekten Voraussetzungen für eine mehrwertige Panelsession sind, das erfahrt ihr im Digital.Business.Talk.

Employer Branding auf der #HK2022: Jetzt kostenfrei anmelden!

Hört rein und holt euch Appetit für Kims Vortrag am 17. März auf der Handelskraft Konferenz 2022:

»Talente finden, begeistern und binden: Mit Emotionen und Authentizität zur außergewöhnlichen Arbeitgebermarke«

Dort wird Kim euch zeigen, was ihr neben EVP und Authentizität braucht, um eine starke Arbeitgebermarke aufzubauen. Wie ihr eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einbezieht, beste Talents gewinnt und bestehende Talents haltet.

