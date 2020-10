Field Service Management – die Kundenbetreuung der Zukunft [Webinar]

Was traditionell analog über Kundenservice oder den klassischen Außendienst stattgefunden hat, wird zunehmend ins Digitale übersetzt. Automatisierung, Systemvernetzung und zukunftsweisende Technologien wie KI und IoT unterstützen Unternehmen dabei, ihr Service-Level zu optimieren, und zwar für alle beteiligten Nutzergruppen: für Kunden, für Partner, für das Service-Team und für das Unternehmen selbst.

Doch wie sieht das konkret aus? Was kann man mithilfe welcher Lösungen optimieren? Im Webinar Field Service Management – die Kundenbetreuung der Zukunft am 27. Oktober 2020 zeigen wir es euch.



Field Service Management in der Praxis

Unsere Salesforce Sales– und Service-Experten Christin Jordan und Thomas Böhme, werden im Webinar am 27.10. mit euch die Frage beantworten, was Kunden betreuen heute und in Zukunft bedeutet.

Erfahrt, welche digitalen Lösungen und Service-Modelle es gibt, die euch dabei unterstützen, den Erwartungen eurer Kunden gerecht zu werden, vor allem mobil und beim Kunden vor Ort. Christin und Thomas zeigen euch am Live-System, wie ihr:

Arbeitsaufträge aus Kundenvorgängen oder Wartungsplänen heraus erstellt

Kundentermine mit minuten-aktueller Ansicht vorhandener Ressourcen und Kapazitäten plant

Materialbestände an festen sowie mobilen Standorten verwaltet

Service-Ressourcen in Service-Regionen einteilt

vordefinierte Arbeitstypen für die Erstellung von Arbeitsaufträgen nutzt

Service-Kräften Arbeitsaufträge auf Basis von deren Wissensstand und Erfahrungslevel zuordnet

Omnipräsente Verfügbarkeit ist Standard. Erstklassiger Rundum-Service wird von Kunden schlichtweg erwartet, und zwar auch immer und überall. Digitale Service-Lösungen unterstützen euch dabei, dem Erwartungsmanagement auf der einen und dem Druck der Wettbewerber auf der anderen Seite, gerecht zu werden.

Field Service Management: Vorteile

Markt und Bedarf an Field-Service-Management-Lösungen sind so groß wie nie. Denn Software, die die Produktivität und damit den Service verbessert, hat branchenunabhängig oberste Priorität. Das Repertoire ist enorm. Nutzt es, um:

Kundenbedürfnissen personalisiert und gezielt gerecht zu werden

euren Service-Mitarbeitern aufwändige und zeitraubende Prozesse zu ersparen

Ressourcen besser einzuplanen

Prozesse abteilungsübergreifend deutlich effizienter zu gestalten

