Field-Service-Management-Software auswählen [Neues Whitepaper]

Steter Tropfen höhlt den Stein: Bequeme Nutzererfahrungen sind keine Frage der Branche. Aber das Muss für Erfolg im Experience-Commerce. Nur wer mit Mehrwerten überzeugt, hebt sich von den Mitstreitern ab und bleibt dem Kunden im Gedächtnis.

Da sind sie wieder, diese Mehrwerte. Woher nehmen? Wie dafür sorgen, dass nicht nur Erwartungs-Management, sondern auch Business-Ziele erfüllt werden? All das am besten noch bei weniger Aufwand und Kosten? Klingt utopisch? Ist es nicht. Im brandneuen Whitepaper: »Field-Service-Management-Software auswählen. Anbieter und Systeme im Vergleich« zeigen wir, dass und wie eine Win-Win-Situation für euch und eure Kunden drin ist.

Field-Service-Prozesse digitalisieren

Also, wo solltet ihr ansetzen, um die viel zitierten Mehrwerte zu generieren? Auch die Antwort wird nicht mehr für Wow-Effekte sorgen: Beim Service! Nützt aber nichts, denn während Kundenerwartungen weiter steigen, kommen Unternehmen noch nicht schnell genug hinterher, diese auch zu erfüllen.

Unternehmen stehen permanent unter Zugzwang, da zum einen Wettbewerber, die (schon) zielgerichtete Customer-First-Lösungen anbieten, den Druck insgesamt erhöhen und zum anderen das Repertoire an technologischen Lösungen der Service-Anbieter steigt.

Etablierte Marken sind stets einen Schritt voraus, weil sie in neue Technologien investieren, um herausragende Kundenerlebnisse zu bieten. Kunden gewöhnen sich an das Angebot und erwarten dieses bei allen Interaktionen mit der digitalen Welt.

Nicht in digitale Lösungen zu investieren, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, um immer wieder neuen und steigenden Ansprüchen gerecht zu werden, ist also nicht nur ab der Zeit, sondern auch grob fahrlässig.

Field-Service-Management: Evaluationskriterien, Benefits, Player

Im Whitepaper zeigen wir euch, was Field-Service-Management ist, was es leisten kann und worin sich die größten Anbieter und Systeme am DACH-Markt unterscheiden. Erfahrt, welche Evaluationskriterien ihr unbedingt bei der Auswahl beachten solltet und wie ihr, eure Mitarbeiter, Partner und Kunden von den Vorteilen digitaler (Field-)Service-Lösungen profitiert.

Ein genauer Blick in die Branchen: Manufacturing, Bauwesen und Klimatechnik illustriert in praxisnahen Use Cases und Best Practices, wie ihr über die Integration von digitalen Service-Lösungen, IoT, KI und AR, unter anderem:

Aufwände bei der Einsatzplanung reduziert

individuellen Service und maximale Produktivität gewährleistet

Flexibilität in eure Serviceprozesse integriert

Ausfallzeiten vermeidet

Qualität der Kundenbetreuung sicherstellt

Cross- und Upselling-Potentiale erkennt

Kundenzufriedenheit erhöht

Field-Service-Management Whitepaper kostenlos herunterladen!

Markt und Bedarf an Field-Service-Management-Lösungen sind so groß wie nie. Software, die die Produktivität, damit den Service und so die Customer-Experience verbessert, hat branchenunabhängig oberste Priorität.

Die Frage lautet längst nicht mehr, ob, sondern wann Field-Service-Management-Systeme eingeführt werden sollten. Im Whitepaper »Field-Service-Management-Software auswählen. Anbieter und Systeme im Vergleich« erfahrt ihr, wie das gelingt.