Free Work: Mi Office es Su Office [Netzfund]

Keine Lust mehr auf das klassische 9 to 5 im Büro? Spätestens seit diesem Jahr wissen die meisten wohl, dass die Qualität der Arbeit keine Frage des Ortes ist. Umso besser, dass junge Gründer wie Independesk aus Berlin diesem Zeitgeist widmen und zeigen, wie Modern zu Free Work wird. Lange und nervige Anfahrtswege spart man sich so auch gleich. Besser geht’s nicht, oder?

Free Work: Zeit ist Geld

Die Idee ist simple und genial zugleich. Du suchst einen Ort zum Arbeiten, ohne ins Auto oder die Bahn zu steigen? Mit der App kann nicht nur jeder freie Schreibtische in seinem Büro vermieten, sondern auch jeder sich einen Desk in seiner Nähe mieten. Die Vorteile liegen auf der Hand: Mehr Freizeit durch geringe Arbeitswege und produktiveres Arbeiten, ohne Ablenkungen, in einer Büroumgebung. Auch der Büroinhaber hat durch die Mieteinnahmen von sonst leeren Plätzen, was davon.

Das Ganze ist flexibel möglich ohne endlos viele Mails oder irgendwelche Verträge. Einfach die App starten, auf der Karte ein Büro in der Nähe auswählen. Natürlich ist auch ein Bild davon zu sehen. Jetzt noch den Arbeitszeitraum bestimmen und Klick, hat man einen Arbeitsplatz gemietet.

In der Hauptstadt gibt es bereits spezielle Arbeitsorte. Beispielsweise kann man sich dort, neben Hotels und Agenturen, einen Platz im Fernsehturm, dem Spionagemuseum und im Seebad Friedrichshagen mieten. Die Kosten für freie Schreibtische in normalen Locations bewegen sich mit 2-5€/h absolut im Rahmen. Die Abrechnung erfolgt automatisiert über das angegebene Bankkonto.

Die vielversprechende App ist erst im September gestartet und befindet sich daher noch in den Anfängen. Eins ist jedoch klar, in den aktuellen Zeiten wird sie nicht so durchstarten können, wie sie es vielleicht vor einem Jahr gekonnt hätte. Warten wir mal ab, was die Zukunft bringt.

Aber mal ehrlich, da fragt man sich doch wieder mal, warum man da nicht selbst draufgekommen ist, oder?