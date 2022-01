Gamification for the Nation: So wirst auch du spielerisch zum Coding-Pro [Netzfund]

Programmieren benötigt ein aufwendiges Setup und ist nur was für totale Tech-Profis? Falsch! Man muss keine IT-Expertin oder Experte sein, um davon etwas zu verstehen: Jede und jeder kann es lernen. Glaubt ihr nicht? Überzeugt euch selbst und startet mit dem RPG von freeCodeCamp jetzt eure Coding-Journey ganz einfach von Zuhause aus.

Gamification: Los geht die Reise

Seit 2014 setzt sich die Non-Profit-Organisation und eine der beliebtesten Online-Plattformen »freeCodeCamp« dafür ein, Userinnen und Usern das Erlernen der Webentwicklung möglich zu machen. Mit dem Rollenspiel (RPG) »Learn to Code«, entwickelt von Lynn Zheng, setzt freeCodeCamp neue Standards für interaktive Lernformate.

Learn to Code ist eine Art Graphic Novel im Anime-Style und soll Nutzerinnen und Nutzern ganz im Sinne des Gamification-Prinzips das Coden spielerisch näherbringen, denn so lernt sich‘s eben am besten.

Dabei ist der Ansatz gar nicht so realitätsfern, wie es zunächst klingt. Ihr findet euch in der Rolle einer College-Absolventin Slash Nachhilfelehrerin Slash Barista wieder, seid wieder bei euren Eltern eingezogen und habt zudem vor drei Monaten beschlossen, Programmiererin zu werden. Bei einem Jobinterview werden zu Beginn eure aktuellen Coding-Skills zu Programmiersprachen wie Python, dem Internet und verschiedenen Algorithmen abgefragt. Danach landet ihr am eigentlichen Startpunkt eurer Coding-Journey .

Gamification steigert eure Coding-Skills

Mit mehr als 600 Quizfragen zu Fachwissen, Minigames und über 50 Eastereggs, also Ingame versteckte Besonderheiten des Urhebers, sorgt Learn to Code für reichlich Infotainment. Im weiteren Spielverlauf begleiten euch zudem Mentorinnen und Mentoren. Fragen über verschiedene Programmiersprachen, deren Unterschiede oder welche Skills man sich zum Coden aneignen muss, bleiben nicht unbeantwortet. Zusätzlich erhalten Nutzerinnen und Nutzer über den gleichnamigen Youtube-Kanal kostenlos hilfreiche Tipps und Antworten rund um das Thema Programmieren.

Sechs mögliche Endszenarien bieten euch außerdem die Möglichkeit euch auszuprobieren und so ganz simpel die Basics des Programmierens anzueignen.

Diejenigen mit wenig Erfahrung im Programmieren oder jene, die noch keine Bezugspunkte zu diesem Thema finden konnten, profitieren vom RGP. Denn sich Programmieren selbst beizubringen ist nicht einfach. Jedoch berücksichtigt das RPG auch Nutzerinnen und Nutzer assistiver Technologien, also Technologien die Menschen mit physischen Einschränkungen unterstützen. Somit kann wirklich jede und jeder barrierefrei am Spiel teilhaben. Die optimale Vorbereitung beim Berufseinstieg zur Programmiererin oder zum Programmierer, oder?

Aktuell befindet sich Learn to Code noch in der Betaphase. Weitere Charakter, Nebenmissionen, Minigames, eine mobile Version sowie eine Übersetzung in weitere Sprachen sind jedoch schon geplant. Mit der deutschen Version, ist das Spiel auch für Kinder ein erster Schritt in Richtung IT-Zukunft.

Alle die jetzt neugierig geworden sind, Programmieren lernen oder die virtuelle Welt des RPGs kennenlernen wollen, können es sich hier runterladen. Zusätzlich steht es euch als Open Source auf dem freeCodeCamp-Blog zur Verfügung.

Gamification im dotSource Code Camp

Auch dotSource macht´s möglich, Programmierung hautnah, aktiv und spielerisch mitzuerleben. Meldet euch jetzt kostenfrei zu unserem Online Code Camp an und erhaltet spannende Einblicke in Entwicklung und Design von beispielsweise einer Website oder vertieft euer bisheriges Wissen im Advanced Camp. Alle Voraussetzungen und was euch erwartet gibt’s hier.