Gold für commercetools: Der dotSource Partner ist B2B Commerce Champion 2021

2021 ist das Jahr der digitalen Champions. Im Rahmen der PARADIGM B2B COMBINE wurde nun unser langjähriger Partner commercetools und seine innovative B2B-Commerce-Lösung zum Sieger gekührt. Wir sind unglaublich stolz, mit so einem fortschrittlichen und treuen Partner die digitale Zukunft unserer Kunden zu gestalten. Herzlichen Glückwunsch zu diesem verdienten Erfolg, commercetools!

Gold für commercetools: PARADIGM B2B COMBINE

»Paradigm B2B Combine for Digital Commerce Solutions« ist ein völlig neuer Report des Branchenanalysten und E-Commerce-Experten Andy Hoar, in dem Softwareanbieter evaluiert werden. Ziel des Rankings ist es, die Leistungsfähigkeit bestimmter Softwarelösungen anhand objektiver Kriterien zu bewerten und Kunden so zu ermöglichen, die individuellen Stärken und Schwächen der einzelnen Lösungen zu erkennen.

Gold für commercetools: Die Kategorien der PARADIGM B2B COMBINE

Zehn der führenden Commerce Lösungen am DACH-Markt, darunter auch dotSource Partner Adobe und SAP, wurden in den Kategorien:

• Ability to Execute

• Customer Service & Support

• Partner Ecosystem

• Total Cost of Ownership

• Vision & Startegy

• Content & Data Management

• Integrations, Operations & Infrastructure

• Promotions Management

• Sales & Channel Enablement

• Transaction Management

auf den Prüfstand gestellt. Um in die Top 10 der Auswahl zu kommen, hatten die invite-only Finalisten die Chance, ihre Unternehmens-Vision, Produkt-Features, Strategien und Taktiken, Partnernetzwerk und Success Stories von Kunden zu präsentieren. Besonderes Augenmerk lag bei der Bewertung auf der »Stimme des Kunden«, die via Umfragen, Marktanalysen und Interviews mit Entscheidungsträgern in den Bereichen E-Commerce und IT sowie E-Commerce-Plattformanbietern eingeholt wurden.

Gold und Top Ranking international für dotSource Partner commercetools

commercetools belegte in neun der zehn Kategorien die Top 3. Gold räumte unser Partner bei Ability to Execute, Integrations, Operations & Infrastructure sowie Promotions & Management ab. Auch in den Rankings der renommiertesten Studien der Branche liegt unser Partner auf Platz 1. Ob Forrester, Gartner oder IDC – headless commerce und MACH bedienen die Bedürfnisse der Kunden wie sonst kaum eine andere Lösung.

» commercetools ist besonders für technisch versierte B2B-Unternehmen geeignet, die auf der Suche nach einer gut unterstützten und flexiblen B2B-E-Commerce-Plattform sind, die eine Reihe von APIs zur Verfügung stellt, mit denen ein kompetentes Entwicklerteam effizient und kostengünstig überzeugende Commerce-Erlebnisse schaffen kann. «

Paradigm B2B Combine

Gold für commercetools: MACH macht den Unterschied

Branchenführer verlassen sich zunehmend auf die Modern Commerce Architecture™ von commercetools – eine Architektur, die speziell auf Geschwindigkeit, Flexibilität und Agilität ausgelegt ist, um die Anforderungen von Geschäftskunden zu erfüllen.

Auch wir setzen auf diese Stärken von commercetools. Seit 2016 gehen wir gemeinsame und sehr erfolgreiche Wege mit commercetools. 2018 stellten wir die ersten zertifizierten commercetools Spezialisten weltweit, die seither in zahlreichen erfolgreichen Kundenprojekten ihr tiefgreifendes Know-how rund um commercetools’ cloudbasierte E-Commerce-Technologie in der Praxis anwenden und weiterentwickeln.

Wir setzen auf das flexible MACH-Konzept (Microservices, API-Ansatz, Cloud und Headless) von commercetools. Für unsere Kunden und für uns. Denn auch für unsere Arbeit bedeutet diese moderne Architektur die höchste Unabhängigkeit bei der Auswahl und Integration jeglicher Frontend-Systeme.

» Wir sind sehr stolz darauf, mit commercetools einen preisgekrönten Partner für den B2B-E-Commerce an unserer Seite zu haben! Herzlichen Glückwunsch und weiter so! «

gratuliert dotSource Gründer und Geschäftsführer Christian Otte Grötsch

Gold für commercetools: CEF trifft ins Goldene

Nicht mehr nur im B2C, sondern insbesondere im B2B-Commerce ist es geschäftsentscheiden, schnell und flexibel auf die rasanten Veränderungen am Markt reagieren können. Dafür haben wir auch das Customer Engagement Framework mit commercetools entwickelt. Essenzielle Schritte für die Einführung der MACH-getriebenen Software sind im commercetools CEF bereits vorkonfiguriert. Das sorgt dafür, dass bis zu zwei Monate Zeit und bis zu 50 Prozent Kosten in einem Gesamtprojekt eingespart werden können – so viel zum Thema Ability to Execute.

Besonders hervorzuheben ist auch Platz 1 beim Integrations, Operations & Infrastructure Ranking. Denn, wer nicht integriert, verliert. Das ist Fakt. Kaum ein anderer USP ist im E-Business so entscheidend, wie modernes Integrations-Management. Dank der flexiblen Architektur der commercetools Lösung, werden Unternehmen dabei bestens unterstützt.

Abgesehen davon ist commercetols eine Lösung, die auch für kleinere und mittelständische Unternehmen in Frage kommt. Auch das macht die Software unseres Partners so attraktiv und zu recht zum Gewinner im Rennen um die beste B2B Commerce Lösung 2021.

Gold für commercetools: Mehrwerte für euch!

