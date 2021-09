Granfluencer erobern Instagram [Netzfund]

Soziale Medien sind nur was für junge Leute. Von wegen! Immer mehr Senioren freunden sich mit der digitalen Welt an und unterhalten die sozialen Netzwerke. Während wir schon stolz sind, wenn ältere Familienmitglieder halbwegs mit WhatsApp klarkommen, starten Granfluencer so richtig auf Instagram durch.

Granfluencer erobern Instagram: Old but fresh

Ihr fragt euch jetzt bestimmt, mit welchen Posts die digital-affinen Senioren die Social Media Welt überzeugen. Tja, das ist wie bei den Influencern, jeder überzeugt auf eine andere Art und Weise.

Der 75-jährige Günther Krabbenhöft wurde beispielsweise durch seinen akkuraten Kleidungsstil, getreu dem Motto: »Stil altert nicht, Stil reift«, bekannt. Oft tanzt er mit Weste, Fliege und Melone in Berliner Szene-Clubs und wird in den sozialen Medien deswegen auch »ältester Hipster Berlins« oder auch »Hipster Rentner vom Kotti« genannt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Günther Krabbenhöft (@g.krabbenhoft)

Doch es geht noch auffälliger: Die 92-jährige Amerikanerin Baddie Winkle erinnert nicht nur an Lady Gaga, bei ihr ist gaga Programm. Die Granfluencerin zeigt sich gerne in abgeschnittenen Jeans-Shorts, exzentrischen Sonnenbrillen und pinken Latex-Kleidern. Sie lebt und genießt ihr Leben auch noch im hohen Alter, aber man ist ja bekanntlich nur so alt, wie man sich fühlt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Helen / Miss Baddie 💐🧁🎟🏆🎭 (@baddiewinkle)

Na, was fehlt noch? Richtig, der Food Blogger, der eigentlich abnehmen will, aber sich immer mit Essen zeigt. In dem Fall geht es um den 87-jährigen Briten David Cyril. Egal ob Kochschinken oder riesige Tafeln Schokolade, er ist immer mit Essen und einem süßen Lächeln zu sehen und erreicht damit eine breite Masse im Internet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von David | Slimming world 🍏 (@davidcyril_sw)

Auf jeden Fall eine sehr coole Abwechslung auf Instagram, wie wir finden. 😊