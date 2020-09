»Handel im Wandel – Integration als Grundbaustein für einheitliche Kundenerlebnisse« [Webinar]

Dass sich der Handel im Wandel befindet, ist an sich keine große Neuigkeit. Nein, nicht erst seit Corona haben sich Verbraucherverhalten auf der einen und stationäre wie digitale Handelskonzepte auf der anderen Seite verändert. Doch dieses verrückte Jahr hat all den Veränderungen einen ordentlichen Schub gegeben. Jedes Device wird zum Shop. Jeder Laden wird zur physischen Verlängerung von digital. Mobile first wird vom Device zur Service-Anbindung.

Was das für Marken und Händler bedeutet? Denke zuerst digital! Und: Handle (im wahrsten Sinne des Wortes) endlich omnichannel. Wie man aus diesem Bewusstsein mithilfe der richtigen Strategien und Technologien auch erfolgreiche Praxis macht, besprechen wir mit euch im Webinar: »Handel im Wandel – Integration als Grundbaustein für einheitliche Kundenerlebnisse« am 08.10. ab 15 Uhr!



Handel: digital first ist Pflicht

Ob B2C oder B2B: Kunden verhalten sich längst omnichannel. Sie denken nicht mehr in Online- oder Offline-Schubladen. Verfügbarkeit und eine bequeme Einkaufserfahrung sowie beides auf allen Kanälen in gleich guter Qualität zu erleben, werden auf Kundenseite schlichtweg erwartet.

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, braucht es moderne und leistungsfähige Integrationsplattformen, die die umfangreichen und oftmals getrennten IT-Systeme bei Handelsunternehmen intelligent vernetzen.

Franz-Xaver Schröter, Senior Solutions Engineer bei MuleSoft zeigt euch gemeinsam mit den dotSource-Experten Thomas Böhme, Customer Experience Evangelist, und Oliver Schimratzki, Senior Software Engineer, wie solch eine Plattform – vom grundlegenden Aufbau bis zu Integrationsansätzen – aussieht.

Handel geht alle an

Ob Head of IT, Sales oder E-Commerce: Wir geben euch konkrete Strategien und Möglichkeiten der Umsetzung im Handel mit, wie

ihr effiziente Verbindungen in eurer Systemarchitektur erzeugt

eine plattformunabhängige Lösung dabei unterstützt

ihr einheitliche Kundenerlebnisse sicherstellt

ihr die Herausforderungen im Handel meistert

Meldet euch jetzt kostenfrei für das Webinar an!