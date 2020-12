Handelskraft Konferenz 2021 »Digitale Freiheit« – Der Name ist Programm [Save the Date]

Was ist digitale Freiheit? Alles! Vor allem alles, was ihr braucht, um 2021 digital erfolgreich zu sein. Sie ist die Unabhängigkeit des Ortes, an dem wir einkaufen, kommunizieren, zusammenarbeiten, und: an dem wir netzwerken. Am 3. und 4. März 2021 zeigen wir euch, wie ihr euren Platz in dieser neuen Freiheit findet, für euch, eure Mitarbeiter, eure Partner, Kunden und deren Kunden. Auf der #HK2021 – der sechsten Ausgabe der Konferenz für digitalen Erfolg – sprechen wir mit euch und unseren zahlreichen Speaker:innen über die Trends für Industrie und Handel, sowie die Dos & Don’ts im Digital Business 2021+. Save the date & pay what you want!

Digitale Freiheit, 03. März 2021: Der Weg zur Lovebrand in B2C und B2B

Der Name ist Programm, denn die Handelskraft Konferenz 2021 ruft sie nicht nur aus, sie steht für Digitale Freiheit. Erfahrt in vier spannenden und bunten Panels, Lunch & Learn- sowie Snack-Keynotes und vielen weiteren interaktiven Formaten, wie ihr digitale Freiheit gestaltet, nutzt und lebt. Das erwartet euch an Tag 1

Spot an für: Brand Experience. An Tag 1 beleuchten wir den Weg zur Lovebrand, und zwar von allen Seiten. Ob B2C oder B2B: Was erwarten Nutzer von Marken 2021+? Und was müssen Marken tun, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden? Zwei Fragen, die die Macher selbst am besten beantworten können, die sich als Marke neu definieren, auf innovative Lösungen setzen, nah am Feedback der Nutzer entwickeln – kurzum: die in den Auf- und Ausbau ihres Markenimages investieren.

Die Bindung an eine Marke ist dabei keine Frage der Branche. Egal, ob es um den Kauf eines Produktes, die Erstellung eines Angebots oder die Anbahnung einer Geschäftsbeziehung geht, auch im B2B gilt: Schafft Mehrwerte und bietet Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben, die Vertrauen schaffen und Nutzer an euch und eure Marke binden.

Wir haben einige erfolgreiche B2C- und B2B-Brands eingeladen, die erkannt haben, dass einzigartige Produkte, die größte Auswahl oder der beste Preis allein keine USPs oder gar Garantie für ein positives Markenimage und erfolgreiche Kundenbeziehungen sind. Lasst euch von innovativen Content-Commerce-, Digital-Marketing– und Service-Konzepten inspirieren und werdet selbst zur Marke des Vertrauens.

Mit dabei sind, unter anderem: ESPRIT, dildoking, hagebau und würth.

Die Panels begleiten werden Daniel Zoll und Alex Otto.

Digitale Freiheit mit Daniel Zoll & Alexander Otto

Digital Content Creative Daniel Zoll kennen die einen oder anderen schon aus der Jubiläumsfolge des Handelskraft.Digital.Business.Talk Afterwork Special. Wenn nicht, wird es Zeit. Denn kaum ein anderer kennt die Nutzer so gut wie Daniel. Seien es Endkunden oder die Unternehmen und Marken, die uns beispielsweise via Social Media erreichen wollen.

Als @einfachdan gibt Daniel auf Instagram, LinkedIn & Co. Insights und Tipps rund um Content- und Social-Media-Marketing zum Besten. Authentisch, kompetent, sympathisch. Beste Voraussetzungen für ein freshes Opening der Handelskraft und unterhaltsame wie wissensreiche Momente und Gespräche rund um die Panels an Tag 1 der #HK2021.

Außerdem dabei ist Alexander Otto, Head of Corporate Relations bei Tradebyte. Ebenfalls bekannt aus der Afterwork Special Reihe des Handelskraft.Digital.Business.Talks. In einem gemeinsamen verbalen Schlagabtausch wird er mit Daniel und euch den Weg unserer Lovebrands von allen Seiten beleuchten und ans Licht bringen, worauf es 2021+ als Marke ankommt.

Digitale Freiheit, 04. März 2021: Von Innovationen und digitaler Kompetenzentwicklung

Nicht nur die Zufriedenheit eurer Kunden und Partner ist erfolgsentscheidend. Auch eure eigenen Mitarbeiter:innen, deren Motivation und ja: digitale Kompetenz sind wichtige Hebel für Erfolg im Digital Business. Wir nehmen sie zum Anlass und widmen uns in den Panels: »Digitale Kompetenzentwicklung« und »Von der Innovation zum Produkt« an Tag 2 dem internen Unternehmensfokus. Und lassen, wie sollte es anders sein, die Unternehmen selbst zu Wort kommen.

Mit dabei sind, unter anderem: PERI, NürnbergMesse und Porsche sowie die Expertinnen Katharina Krentz und Mahsa Amoudadashi, die miteinander und mit euch darüber sprechen, wie man mit Motivation, ständiger Weiterentwicklung, Transparenz für innovationsmotivierte Mitarbeiter:innen sorgt und erfolgreich bleibt.

Digitale Freiheit mit Katharina Krentz & Masha Amoudadashi

Let’s get loud. New Work- und WOL-Coach Katharina Krentz wird Tag 2 der #HK2021 eröffnen und euch in ihrer Keynote zeigen, was sich hinter WOL (Working Out Loud) verbirgt und wie z.B. die Robert Bosch GmbH diese Methode nutzt, um ihre Mitarbeiter:innen fit(ter) für das digitale Zeitalter zu machen.



Masha Amoudadashi wird in ihrer Lunch Keynote, unter anderem darauf eingehen, wie wichtig es ist, ab und an die Perspektiven zu wechseln und Mitarbeiter:innen wie Mitunternehmer:innen zu behandeln.

Last but not least werfen wir zum Abschluss der Handelskraft am zweiten Konferenztag einen Blick auf das Innovationstreiben selbst. Wie kommt ihr von der Idee zum Produkt? Was braucht es wirklich für erfolgreiche Innovationsprojekte? Ihr ahnt es bereits: die Macher selbst liefern die Antworten.

Digitale Freiheit: Pay what you want

Ja, richtig gelesen: Ihr entscheidet, wie viel euch die Handelskraft Konferenz wert ist!

Ihr wart noch nie dabei und wollt 2021 mal reinschnuppern? Dann sichert euch ein kostenfreies Newcomer-Ticket! Ihr seid treue Handelskraft-Gäste und wisst unsere vielseitige Agenda zu schätzen? Dann freuen wir uns über euren Support mit dem Fan-Ticket.



Alle guten Dinge sind drei:

Mit dem Wildcard-Fan-Ticket unterstützt ihr nicht nur die kommende Konferenz, sondern bekommt als Dankeschön auch ein Gratis-Ticket für 2022!

Mehr Infos zu den Tickets, der Agenda und unseren Speaker:innen findet ihr hier.

Seid dabei und euch gewiss: Digitale Freiheit ist mehr als yet another Online-Event.

