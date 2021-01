Handelskraft Konferenz 2021 »Digitale Freiheit« – Speaker-News

Die Gedanken sind frei und so auch die Möglichkeiten in der Digitalisierung, sowie eure Entscheidungen im Business. Seid dabei und werdet digital frei, wenn unsere Speaker euch auf der diesjährigen sechsten Handelskraft Konferenz vermitteln, welche Trends 2021+ die Welt der Digitalisierung bewegen werden. Wir starten die Konferenz-Saison mit einer ganz besonderen Handelskraft, die es so noch nicht gegeben hat.



Wir sehen uns zwar leider nicht vor Ort, aber regen Austausch wird es dennoch, nein: erst recht geben. Versprochen! 😉 Dafür haben wir uns ein zweitägiges Konzept überlegt und echte Macher eingeladen, die euch und euer Business inspirieren du vorantreiben. Networking und Wissensaustausch auf hohem Niveau gepaart mit einer Extraportion Entertainment erwarten euch auf der diesjährigen Online-Ausgabe der Handelskraft Konferenz.

Handelskraft Konferenz 2021 – Diese Speaker und Panels erwarten euch

Im Vergleich zum letzten Handelskraft Update hat sich einiges getan. Hier stellen wir euch unsere Speaker der Handelskraft Konferenz 2021 vor. Mit dabei sind unter anderem:

Daniel Zoll

Mahsa Amoudadashi

Alexander Otto von Tradebyte

Katharina Krentz von Working Out Loud

Robert Schmidt und Bastian Tigges von ESPRIT.

Martin Kassubek, Jessica Nether & Andrés Gfall von NürnbergMesse.

Anna-Luisa Mählmann & Günther Abheiden von hagebau

Sabrina Stumpf von Würth

Adrian Thomas von Peri

Steffen Trautwein von TEAG

Stefan Berberich von Porsche

Uwe Schmidt von MEVACO

Mehr Infos zu unseren Speakern bekommt ihr hier.

Die Namen allein sind euch nicht genug? Lernt unsere Speaker bereits vorab kennen und hört doch einfach mal in unsere Digitale Freiheit Specials, die wir bereits vorab als Podcast aufgezeichnet haben.

In der ersten Ausgabe spricht Handelskraft Moderatorin Franzi mit Alexander Otto und Daniel Zoll über ihr Lieblingsmarken und Kampagnen. Und am 21. Januar geht es mit Bastian Tigges und Robert Schmidt von ESPRIT weiter. Hier geht´s zum Podcast.

Doch nicht nur die Speaker möchten wir euch heute genauer vorstellen. Natürlich haben wir auch eine Agenda erarbeitet, die wir euch nicht vorenthalten möchten. An zwei Konferenztagen erfahrt ihr in vier Panels, Opening- und Lunch-Keynotes, worauf es bei dem Weg zur Lovebrand im B2B und B2C ankommt.

An Tag zwei erwartet euch der interne Unternehmensfokus mit Blick auf digitale Kompetenzentwicklung und wie der Weg von der Innovation zum Produkt aussehen kann. Dafür haben wir nicht nur die obigen Speaker eingeladen sondern mit ihnen auch starke Marken mit ins Boot geholt, die euch aus ihren Erfahrungen berichten können. Freut euch unter anderem auf hagebau, Würth, Porsche und Dildoking.

Handelskraft Konferenz 2021 – nicht nur digital, sondern auch finanziell frei: Pay what you want!

In diesem Jahr wollen wir euch die Freiheit lassen, selbst zu entscheiden, was ihr für die Tickets zahlen wollt.

Seid ihr Handelskraft-Newbies und kennt uns noch nicht so lang? Dann sichert euch das kostenfreie Newcomer-Ticket und schnuppert mal rein. Für alle langjährigen Fans und eingefleischten Kenner gibt’s das Fanticket. Aber auch an die nächste Konferenz wird gedacht mit dem exklusiven Wildcard-Fanticket, das euch sowohl die Teilnahme an der #HK2021 als auch an der Konferenz im nächsten Jahr garantiert. Hier geht´s zur Übersicht und Preistabelle.

Digitale Freiheit, sondern auch Networking, B2B- wie auch B2C-Themen beleuchten, auf die Lovebrands schauen, Innovationstreiber, Trendsetter und Macher und mitzunehmen, was euch und euer Business digital und nachhaltig erfolgreich macht.

Seid am 3. und 4. März live dabei und sichert euch jetzt die Tickets!

Wir freuen uns auf euch! 😊